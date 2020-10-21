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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201021/podmoskove-1580886849.html
Производство хлебобулочных изделий без глютена открылось в Подмосковье
Крупнейшее в России предприятие по производству хлебобулочных изделий без глютена открылось в Волоколамском городском округе Подмосковья, его ассортимент... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:48
2020-10-21T18:48
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости</strong>. Крупнейшее в России предприятие по производству хлебобулочных изделий без глютена открылось в Волоколамском городском округе Подмосковья, его ассортимент призван заместить импорт таких продуктов из стран ЕС, сообщает пресс-служба правительства области.В настоящее время предприятие компании Foodcode способно выпускать до 22 тонн хлебобулочных изделий в сутки, в 2022 году объем продукции увеличится до 50 тонн. На заводе создано сто рабочих мест, в основном для местных жителей, в перспективе эта цифра должна увеличиться до 500. "Мы подписали соглашение о строительстве предприятия год назад на выставке "Золотая осень". Несмотря на сложности с пандемией, проект работает. Сейчас безглютеновый хлеб, выпечку, кондитерские изделия завода жители могут найти на полках столичного региона и заказать продукцию через интернет", - сказал на церемонии открытия губернатор Московской области <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрей Воробьев</a>.Губернатор отметил, что для региона стратегически важно продолжать развитие экономики в отдаленных территориях.
https://ria.ru/20201019/maksimikha-1580550884.html
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Производство хлебобулочных изделий без глютена открылось в Подмосковье

18:48 21.10.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев на открытии предприятия по производству хлебобулочных изделий без глютена в Волоколамском городском округе Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на открытии предприятия по производству хлебобулочных изделий без глютена в Волоколамском городском округе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Крупнейшее в России предприятие по производству хлебобулочных изделий без глютена открылось в Волоколамском городском округе Подмосковья, его ассортимент призван заместить импорт таких продуктов из стран ЕС, сообщает пресс-служба правительства области.
В настоящее время предприятие компании Foodcode способно выпускать до 22 тонн хлебобулочных изделий в сутки, в 2022 году объем продукции увеличится до 50 тонн. На заводе создано сто рабочих мест, в основном для местных жителей, в перспективе эта цифра должна увеличиться до 500.
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"Мы подписали соглашение о строительстве предприятия год назад на выставке "Золотая осень". Несмотря на сложности с пандемией, проект работает. Сейчас безглютеновый хлеб, выпечку, кондитерские изделия завода жители могут найти на полках столичного региона и заказать продукцию через интернет", - сказал на церемонии открытия губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор отметил, что для региона стратегически важно продолжать развитие экономики в отдаленных территориях.
"Волоколамск, Серебряные Пруды, Шаховская, Озеры, Луховицы требуют особых, специальных условий, чтобы приходили инвесторы. Мы приняли программу "3 по 50" - если инвестор вкладывает больше 50 миллионов рублей, больше 50 человек работает на производстве и большая часть из них проживает в этом городском округе, то действует 7 мер поддержки, в том числе возмещение затрат на инфраструктуру, поддержка регионального Фонда развития промышленности, освобождение от налогов на имущество", - пояснил Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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