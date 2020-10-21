https://ria.ru/20201021/podmoskove-1580886849.html

Производство хлебобулочных изделий без глютена открылось в Подмосковье

Крупнейшее в России предприятие по производству хлебобулочных изделий без глютена открылось в Волоколамском городском округе Подмосковья, его ассортимент... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T18:48

2020-10-21T18:48

2020-10-21T18:48

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости</strong>. Крупнейшее в России предприятие по производству хлебобулочных изделий без глютена открылось в Волоколамском городском округе Подмосковья, его ассортимент призван заместить импорт таких продуктов из стран ЕС, сообщает пресс-служба правительства области.В настоящее время предприятие компании Foodcode способно выпускать до 22 тонн хлебобулочных изделий в сутки, в 2022 году объем продукции увеличится до 50 тонн. На заводе создано сто рабочих мест, в основном для местных жителей, в перспективе эта цифра должна увеличиться до 500. "Мы подписали соглашение о строительстве предприятия год назад на выставке "Золотая осень". Несмотря на сложности с пандемией, проект работает. Сейчас безглютеновый хлеб, выпечку, кондитерские изделия завода жители могут найти на полках столичного региона и заказать продукцию через интернет", - сказал на церемонии открытия губернатор Московской области <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрей Воробьев</a>.Губернатор отметил, что для региона стратегически важно продолжать развитие экономики в отдаленных территориях.

https://ria.ru/20201019/maksimikha-1580550884.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)