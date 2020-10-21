https://ria.ru/20201021/podderzhka-1580809193.html

МСП Банк поддержал высокотехнологичные компании на 8 млрд рублей

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, по итогам 9 месяцев текущего года предоставил высокотехнологичным компаниям более 8 миллиардов рублей кредитных средств, РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:07

2020-10-21T13:07

2020-10-21T13:07

корпорация мсп

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>, дочерний банк <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>, по итогам 9 месяцев текущего года предоставил высокотехнологичным компаниям более 8 миллиардов рублей кредитных средств, сообщает пресс-служба банка. При этом уточняется, что кредиты на сумму около 1,9 миллиардов рублей одобрены компаниям под залог интеллектуальной собственности.В пресс-службе напоминают, что в числе приоритетных "ниш" МСП Банка — высокотехнологичные компании-"газели", которые показывают на протяжении последних 3 лет рост не менее 20%, а также стартапы в высокотехнологичных отраслях (информтехнологии, биотехнологии, робототехника, станкостроение, фармацевтика). Для таких компаний разработан специальный кредит с фиксированной ставкой 7,75% годовых, максимальная сумма кредита – 2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201019/navigator-1580476375.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп