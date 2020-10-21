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МСП Банк поддержал высокотехнологичные компании на 8 млрд рублей
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, по итогам 9 месяцев текущего года предоставил высокотехнологичным компаниям более 8 миллиардов рублей кредитных средств, РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:07
2020-10-21T13:07
корпорация мсп
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>, дочерний банк <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>, по итогам 9 месяцев текущего года предоставил высокотехнологичным компаниям более 8 миллиардов рублей кредитных средств, сообщает пресс-служба банка. При этом уточняется, что кредиты на сумму около 1,9 миллиардов рублей одобрены компаниям под залог интеллектуальной собственности.В пресс-службе напоминают, что в числе приоритетных "ниш" МСП Банка — высокотехнологичные компании-"газели", которые показывают на протяжении последних 3 лет рост не менее 20%, а также стартапы в высокотехнологичных отраслях (информтехнологии, биотехнологии, робототехника, станкостроение, фармацевтика). Для таких компаний разработан специальный кредит с фиксированной ставкой 7,75% годовых, максимальная сумма кредита – 2 миллиарда рублей.
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РИА Новости
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корпорация мсп

МСП Банк поддержал высокотехнологичные компании на 8 млрд рублей

13:07 21.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, по итогам 9 месяцев текущего года предоставил высокотехнологичным компаниям более 8 миллиардов рублей кредитных средств, сообщает пресс-служба банка.
При этом уточняется, что кредиты на сумму около 1,9 миллиардов рублей одобрены компаниям под залог интеллектуальной собственности.
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В пресс-службе напоминают, что в числе приоритетных "ниш" МСП Банка — высокотехнологичные компании-"газели", которые показывают на протяжении последних 3 лет рост не менее 20%, а также стартапы в высокотехнологичных отраслях (информтехнологии, биотехнологии, робототехника, станкостроение, фармацевтика). Для таких компаний разработан специальный кредит с фиксированной ставкой 7,75% годовых, максимальная сумма кредита – 2 миллиарда рублей.
 
Корпорация МСП
 
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