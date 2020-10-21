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https://ria.ru/20201021/petrosyan-1580821274.html
"Вылитый Бодров": фото 19-летнего Петросяна удивило пользователей Сети
Юморист Евгений Петросян опубликован на своей странице в Instagram архивное фото, где ему 19 лет. Однако не все поклонники узнали артиста в молодости.На снимке... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:19
2020-10-21T15:33
шоубиз
евгений петросян
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Юморист <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Петросян</a> опубликован на своей странице в Instagram архивное фото, где ему 19 лет. Однако не все поклонники узнали артиста в молодости.<br>На снимке Евгений Ваганович предстал в темном костюме с бабочкой. В кадре он сидит за столом и беседует по стационарному телефону.— Разбирая старые альбомы. 1964 год. Гастроли в Ленинграде с Государственным оркестром РСФСР под управлением Л.Утесова. Как сейчас помню, я сижу в своем номере гостиницы Октябрьская и созваниваюсь с ленинградскими авторами-юмористами. Скайпа у нас не было и всего остального, сами понимаете, — подписал юморист фотографию <a href="https://www.instagram.com/p/CGhP-opsL6D/" target="_blank">в социальной сети</a>.Подписчики восхитились красотой молодого Петросяна. Некоторые поклонники даже не узнали артиста, спутав его с коллегами по шоу-бизнесу:— На Тимура Родригеса похож. Случайно не ваш сынок?— Вылитый <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bodrov_mladshijj/" target="_blank" data-auto="true">Бодров</a>.— Хорошенький такой! Совсем мальчишка! А Вы почти не изменились, Евгений Ваганович!— Худенький, тонкий, красивый юноша!— Молоденький, хорошенький!— Красавчик невозможный!— Красивый до неприличия!
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РИА Новости
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евгений петросян

"Вылитый Бодров": фото 19-летнего Петросяна удивило пользователей Сети

14:19 21.10.2020 (обновлено: 15:33 21.10.2020)
 
© Фото : @petrosyanevgeny/InstagramЕвгений Петросян на гастролях в Ленинграде в 1964 году
Евгений Петросян на гастролях в Ленинграде в 1964 году - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : @petrosyanevgeny/Instagram
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян опубликован на своей странице в Instagram архивное фото, где ему 19 лет. Однако не все поклонники узнали артиста в молодости.
На снимке Евгений Ваганович предстал в темном костюме с бабочкой. В кадре он сидит за столом и беседует по стационарному телефону.
— Разбирая старые альбомы. 1964 год. Гастроли в Ленинграде с Государственным оркестром РСФСР под управлением Л.Утесова. Как сейчас помню, я сижу в своем номере гостиницы Октябрьская и созваниваюсь с ленинградскими авторами-юмористами. Скайпа у нас не было и всего остального, сами понимаете, — подписал юморист фотографию в социальной сети.
Подписчики восхитились красотой молодого Петросяна. Некоторые поклонники даже не узнали артиста, спутав его с коллегами по шоу-бизнесу:
— На Тимура Родригеса похож. Случайно не ваш сынок?
— Вылитый Бодров.
— Хорошенький такой! Совсем мальчишка! А Вы почти не изменились, Евгений Ваганович!
— Худенький, тонкий, красивый юноша!
— Молоденький, хорошенький!
— Красавчик невозможный!
— Красивый до неприличия!
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