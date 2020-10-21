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https://ria.ru/20201021/peskov-1580843221.html
Песков прокомментировал уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в США утилизировали аппараты искусственной вентиляции легких, которые... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:49
2020-10-21T15:49
распространение нового коронавируса
авента-м (аппарат ивл)
коронавирус covid-19
россия
fema
концерн радиоэлектронные технологии
здоровье - общество
дмитрий песков
геннадий онищенко
сша
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a> прокомментировал сообщения о том, что в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> утилизировали аппараты искусственной вентиляции легких, которые российская сторона передала американцам в апреле.Как сообщило издание <a href="https://www.buzzfeednews.com/" target="_blank">BuzzFeed</a>, аппараты не нашли применения из-за технических проблем, в частности разницы в электрическом напряжении, а также из-за опасений, вызванных сообщениями о том, что они могли быть причиной возгораний. Песков отметил, что аппараты не могли быть некачественными.Пресс-секретарь напомнил, что Россия оказала США помощь в тяжелый момент."Момент был критический для всех стран мира, и он был критический для США. Поэтому все, что было в силах и в технологических и в технических возможностях России, — она сделала для того, чтобы такую помощь направить", — сказал Песков.Он добавил, что тогда многие страны обменивались помощью, хотя и случались "редкие уродливые попытки политизировать это"."А что уже дальше американские коллеги решили с этим сделать, это уже не наш вопрос", — добавил он.ИВЛ для США В апреле военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" доставил в США гуманитарную помощь — в том числе 45 аппаратов искусственной вентиляции легких<a href="https://ria.ru/product_aventa-m-apparat-ivl/" target="_blank"> "Авента-М"</a>, 15 тысяч респираторов и миллион медицинских масок. Как сообщили РИА Новости в Федеральном агентстве США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), аппараты ИВЛ отправили на склады в штатах <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> и Нью-Джерси."К счастью, выравнивание кривой заболеваемости означало, что эти аппараты ИВЛ были не нужны, но они оставались в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Аппараты ИВЛ ни разу не были использованы в больницах и были возвращены <a href="http://ria.ru/organization_FEMA/" target="_blank" data-auto="true">FEMA</a> штатами", — сказал собеседник агентства.В результате ИВЛ уничтожили по всем правилам утилизации опасных отходов и с соблюдением рекомендаций по охране окружающей среды, добавил он, но на вопрос, насколько соответствуют действительности сообщения о том, что аппараты ИВЛ не использовали из-за опасений возгорания, отвечать не стал.Реакция в РоссииВ концерне "Радиоэлектронные технологии" (<a href="http://ria.ru/organization_KREHT/" target="_blank" data-auto="true">КРЭТ</a>) заявили, что считают не заслуживающей доверия информацию об утилизации в США произведенных им аппаратов.В пресс-службе концерна отметили, что не видели никаких официальных документов на этот счет.Бывший главный санитарный врач России, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> назвал уничтожение российских аппаратов неуважением и демонстративным пренебрежением."Это прежде всего политика, причем абсолютно примитивная", — сказал он изданию "<a href="https://vz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Взгляд</a>". Названную в СМИ причину — техническую несовместимость российских аппаратов и американских электрических сетей — Онищенко считает неубедительной. По его мнению, каждому госпиталю можно было бы выдать специальный адаптер для розетки."Приборы, аппаратура принудительного дыхания, которые мы им подарили, используются во всех наших лечебных учреждениях и уже спасли не одну сотню тысяч жизней. &lt;…&gt; Так что все это примитивное политиканство", — заключил депутат.Первый заместитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев также считает, что справиться с проблемой можно было бы за счет адаптеров.Он напомнил, что в апреле США весьма тяжело переносили пандемию, а потому желание разрешить ситуацию даже путем принятия помощи от геополитического противника было вполне понятным и оправданным.Кроме того, отметил Савельев, российские аппараты ИВЛ сотнями заказали сразу несколько стран СНГ, Сербия и Италия."И ни у кого претензий к работе аппаратуры не было. В нашей стране успешно работают и спасают жизни тысячи этих приборов. А тут принимается решение, в котором нет никакого здравого смысла — сплошная политика в ущерб собственным гражданам. Как надо ненавидеть Россию, чтобы только ради очернения репутации нашей страны отказывать в праве на жизнь своим согражданам?" — сказал он.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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https://ria.ru/20201014/oslozhnenie-1579703728.html
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авента-м (аппарат ивл), коронавирус covid-19, россия, fema, концерн радиоэлектронные технологии, здоровье - общество, дмитрий песков, геннадий онищенко, сша, в мире

Песков прокомментировал уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США

15:49 21.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в США утилизировали аппараты искусственной вентиляции легких, которые российская сторона передала американцам в апреле.
Как сообщило издание BuzzFeed, аппараты не нашли применения из-за технических проблем, в частности разницы в электрическом напряжении, а также из-за опасений, вызванных сообщениями о том, что они могли быть причиной возгораний.
Песков отметил, что аппараты не могли быть некачественными.
"Эти ИВЛ широко используются в лечебных учреждениях, в больницах России в самых разных городах. Какие-то ИВЛ могут выходить из строя. Любой прибор изредка выходит из строя и нуждается в ремонте. Рассуждения насчет того, что они были не под то напряжение, — тоже условное, потому что существуют трансформаторы, стабилизаторы напряжения, с этим нет никаких проблем", — сказал он.
Пресс-секретарь напомнил, что Россия оказала США помощь в тяжелый момент.
"Момент был критический для всех стран мира, и он был критический для США. Поэтому все, что было в силах и в технологических и в технических возможностях России, — она сделала для того, чтобы такую помощь направить", — сказал Песков.
Он добавил, что тогда многие страны обменивались помощью, хотя и случались "редкие уродливые попытки политизировать это".
"А что уже дальше американские коллеги решили с этим сделать, это уже не наш вопрос", — добавил он.
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В апреле военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" доставил в США гуманитарную помощь — в том числе 45 аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М", 15 тысяч респираторов и миллион медицинских масок. Как сообщили РИА Новости в Федеральном агентстве США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), аппараты ИВЛ отправили на склады в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.
"К счастью, выравнивание кривой заболеваемости означало, что эти аппараты ИВЛ были не нужны, но они оставались в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Аппараты ИВЛ ни разу не были использованы в больницах и были возвращены FEMA штатами", — сказал собеседник агентства.
В результате ИВЛ уничтожили по всем правилам утилизации опасных отходов и с соблюдением рекомендаций по охране окружающей среды, добавил он, но на вопрос, насколько соответствуют действительности сообщения о том, что аппараты ИВЛ не использовали из-за опасений возгорания, отвечать не стал.
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В концерне "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) заявили, что считают не заслуживающей доверия информацию об утилизации в США произведенных им аппаратов.
В пресс-службе концерна отметили, что не видели никаких официальных документов на этот счет.
"Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии", — говорится в сообщении.
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал уничтожение российских аппаратов неуважением и демонстративным пренебрежением.
"Это прежде всего политика, причем абсолютно примитивная", — сказал он изданию "Взгляд".
Названную в СМИ причину — техническую несовместимость российских аппаратов и американских электрических сетей — Онищенко считает неубедительной. По его мнению, каждому госпиталю можно было бы выдать специальный адаптер для розетки.
"Приборы, аппаратура принудительного дыхания, которые мы им подарили, используются во всех наших лечебных учреждениях и уже спасли не одну сотню тысяч жизней. <…> Так что все это примитивное политиканство", — заключил депутат.
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Первый заместитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев также считает, что справиться с проблемой можно было бы за счет адаптеров.
"Опять же, если оборудование не подошло тебе, почему нельзя передать его третьей стороне? Зачем уничтожать оборудование, которое в наше время на вес золота?" — задался парламентарий вопросом.
Он напомнил, что в апреле США весьма тяжело переносили пандемию, а потому желание разрешить ситуацию даже путем принятия помощи от геополитического противника было вполне понятным и оправданным.
Кроме того, отметил Савельев, российские аппараты ИВЛ сотнями заказали сразу несколько стран СНГ, Сербия и Италия.
"И ни у кого претензий к работе аппаратуры не было. В нашей стране успешно работают и спасают жизни тысячи этих приборов. А тут принимается решение, в котором нет никакого здравого смысла — сплошная политика в ущерб собственным гражданам. Как надо ненавидеть Россию, чтобы только ради очернения репутации нашей страны отказывать в праве на жизнь своим согражданам?" — сказал он.
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Распространение нового коронавирусаАвента-М (аппарат ИВЛ)Коронавирус COVID-19РоссияFEMAКонцерн Радиоэлектронные технологииЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковГеннадий ОнищенкоСШАВ мире
 
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