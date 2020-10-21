https://ria.ru/20201021/perekhvat-1580837727.html

Российские истребители перехватили самолеты ВВС США над Беринговым морем

Российские истребители перехватили стратегические бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:22

2020-10-21T15:22

2020-10-21T17:59

вооруженные силы рф

воздушно-космические силы россии

миг-31

су-35

сша

россия

берингово море

ввс сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Российские истребители перехватили стратегические бомбардировщики <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> над <a href="http://ria.ru/location_Beringovo_more/" target="_blank" data-auto="true">Беринговым морем</a>, сообщило Минобороны.Отмечается, что военные зафиксировали две воздушные цели, приближающиеся к границе. Для их опознавания и недопущения нарушения госграницы в воздух подняли Миг-31 и <a href="http://ria.ru/product_Su_35/" target="_blank" data-auto="true">Су-35</a> из состава сил ПВО Восточного военного округа."Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря", — добавили в ведомстве.После разворота иностранных военных самолетов от границы российские истребители вернулись на аэродром базирования."Все полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России не было допущено", — заключили в Минобороны.Между тем накануне уже ВВС США поднимали в воздух истребители <a href="http://ria.ru/product_F_22/" target="_blank" data-auto="true">F-22</a> на сопровождение российских стратегических ракетоносцев <a href="http://ria.ru/product_Tu-95MS/" target="_blank" data-auto="true">Ту-95МС</a> над нейтральными водами Чукотского, Бофорта, Берингова и <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Охотского морей</a>.Российские и американские стратегические бомбардировщики регулярно совершают полеты у границ двух стран, не заходя в воздушное пространство друг друга. В свою очередь, истребители совершают так называемые перехваты. Как правило, такие полеты проходят без происшествий и являются стандартной практикой для ВВС США и России.Тем не менее в августе количество перехватов нестратегических самолетов у границ России значительно выросло. Тогда едва ли не каждый день по несколько раз <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС</a> поднимали в воздух истребители для "встречи" иностранных самолетов-разведчиков, главным образом над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a>.В тех же числах американские стратегические бомбардировщики В-52Н на учениях Allied Sky отработали удары крылатыми ракетами по России из <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> и стран <a href="http://ria.ru/location_Baltija/" target="_blank" data-auto="true">Балтии</a>, сообщал главком <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Surovikin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Суровикин</a>. Он оценил этот шаг как "враждебный и провокационный".В сентябре и октябре количество перехватов у границ России, по сравнению с августом, заметно снизилось.

https://ria.ru/20201012/istrebitel-1579335341.html

https://ria.ru/20200527/1572057409.html

сша

россия

берингово море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Перехват американских бомбардировщиков над Беринговым морем Российские истребители перехватили над Беринговым морем два американских стратегических бомбардировщика B-1В 2020-10-21T15:22 true PT0M22S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, миг-31, су-35, сша, россия, берингово море, ввс сша, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире