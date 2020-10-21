https://ria.ru/20201021/perchatki-1580849992.html

Главный инфекционист Минздрава объяснил слова о неэффективности перчаток

Перчатки и кожные антисептики при правильном использовании - равноценно эффективные меры профилактики инфекционных заболеваний, но матерчатые перчатки, которые... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T16:12

2020-10-21T16:12

2020-10-21T16:36

распространение нового коронавируса

владимир чуланов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Перчатки и кожные антисептики при правильном использовании - равноценно эффективные меры профилактики инфекционных заболеваний, но матерчатые перчатки, которые используют много раз, от коронавируса не спасают, а наоборот могут быть дополнительным риском инфицирования, заявил РИА Новости главный инфекционист <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрава</a> России, профессор <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a>."Перчатки и кожные антисептики при правильном их использовании – равноценно эффективные меры. Если мы говорим о ношении перчаток, важно отметить, что их нужно использовать одноразово. Мы их надеваем перед тем, как заходим в общественные места, где большие скопления людей, и есть поверхности, к которым мы прикасаемся: дверные ручки, поручни, стеллажи, тележки в магазинах. Важно понимать, что всё это может быть источником инфекции. Поэтому необходимо надевать перчатки перед тем, как зайти туда", - сказал Чуланов.Он уточнил, что в момент, когда перчатки на руках, надо стараться не прикасаться ими к кожным покровам, особенно к лицу, слизистым, носу, ушам, глазам, поскольку на них может находиться возбудитель COVID-19.Кроме того, очень важно правильно снимать перчатки: взять за манжет одной рукой и вывернуть, чтобы зараженные поверхности остались внутри, пояснил Чуланов."В общественном месте как руки, так и перчатки можно обрабатывать кожным антисептиком. Но все-таки мы должны помнить, что перчатки – это одноразовые средства защиты. Нельзя использовать матерчатые перчатки, которые часто используют много раз. Люди надевают эти перчатки, потом снимают, кладут в карман, затем надевают снова и подолгу носят. К сожалению, это может только способствовать инфицированию – мы собираем на этих перчатках инфекцию и далее носим ее в кармане, беремся руками за грязные перчатки", - отметил Чуланов.По его словам, такое использование перчаток категорически неправильное и может стать дополнительным риском для инфицирования. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество