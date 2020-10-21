В России хотят создать федеральную систему сопровождения педагогов

"Планируем выстроить единую федеральную систему научно-методического сопровождения педагогических работников, руководящих кадров общего образования, которая должна обеспечить их сопровождение на протяжении всей профессиональной деятельности и должна быть интегратором существующих механизмов", - заявил Глушко в ходе заседание координационного совета при Общественной палате РФ по национальным проектам и народосбережению.