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В России хотят создать федеральную систему сопровождения педагогов
Минпросвещения РФ планирует создать федеральную систему научно-методического сопровождения педагогов, заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:38
2020-10-21T12:38
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_" target="_blank">Минпросвещения РФ</a> планирует создать федеральную систему научно-методического сопровождения педагогов, заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.Глушко также отметил, что при педагогических вузах планируется создавать "педагогические "Кванториумы", чтобы подготовить учителей к работе с детьми в технопарках "Кванториум".
https://ria.ru/20201020/uchitel-1580687117.html
россия
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, общество

В России хотят создать федеральную систему сопровождения педагогов

12:38 21.10.2020
 
© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Fotolia / Syda Productions
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ планирует создать федеральную систему научно-методического сопровождения педагогов, заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

"Планируем выстроить единую федеральную систему научно-методического сопровождения педагогических работников, руководящих кадров общего образования, которая должна обеспечить их сопровождение на протяжении всей профессиональной деятельности и должна быть интегратором существующих механизмов", - заявил Глушко в ходе заседание координационного совета при Общественной палате РФ по национальным проектам и народосбережению.

Глушко также отметил, что при педагогических вузах планируется создавать "педагогические "Кванториумы", чтобы подготовить учителей к работе с детьми в технопарках "Кванториум".
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