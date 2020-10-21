https://ria.ru/20201021/pedagogi-1580801489.html
В России хотят создать федеральную систему сопровождения педагогов
Минпросвещения РФ планирует создать федеральную систему научно-методического сопровождения педагогов, заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:38
2020-10-21T12:38
2020-10-21T12:38
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_" target="_blank">Минпросвещения РФ</a> планирует создать федеральную систему научно-методического сопровождения педагогов, заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.Глушко также отметил, что при педагогических вузах планируется создавать "педагогические "Кванториумы", чтобы подготовить учителей к работе с детьми в технопарках "Кванториум".
https://ria.ru/20201020/uchitel-1580687117.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, общество