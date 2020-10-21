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Новое оружие России
https://ria.ru/20201021/patron-1580752750.html
"Ростех" разработает новый не травмирующий патрон с цветной пулей
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию Ростех) планирует разработать новый тренировочный... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T03:21
2020-10-21T03:22
новое оружие россии
россия
ростех
цнииточмаш
москва
технологии
безопасность
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>) планирует разработать новый тренировочный маркерный патрон для учебно-тренировочного самозарядного пистолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.Там пояснили, что новый патрон должен быть унифицирован с боевым пистолетным патроном "9 мм Lager", а также с канадским маркирующим патроном Simunition FX. Для патрона введены специальные пониженные требования к удельной энергии пули.Ранее сообщалось, что планируемый к разработке новый учебно-тренировочный самозарядный маркерный пистолет станет продолжением уже разработанной в институте "змеиной" линейки, родоначальником которой стал армейский 9-миллиметровый самозарядный пистолет "Удав". Пистолет предназначен для тренировки огневой и тактико-специальной подготовки сотрудников различных силовых ведомств, а также для развлекательно-соревновательных стрельб.У <a href="http://ria.ru/organization_CNIITOCHMASH/" target="_blank">ЦНИИТОЧМАШ</a> уже есть опыт создания маркерных боеприпасов. Так, в институте разработали и изготавливают патрон для пистолета Ярыгина. Пуля наносит видимую метку при ударе о преграду.
https://ria.ru/20201005/patron-1578208930.html
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россия, ростех, цнииточмаш, москва, технологии, безопасность

"Ростех" разработает новый не травмирующий патрон с цветной пулей

03:21 21.10.2020 (обновлено: 03:22 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатроны к самозарядному пистолету
Патроны к самозарядному пистолету - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию Ростех) планирует разработать новый тренировочный маркерный патрон для учебно-тренировочного самозарядного пистолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
Там пояснили, что новый патрон должен быть унифицирован с боевым пистолетным патроном "9 мм Lager", а также с канадским маркирующим патроном Simunition FX. Для патрона введены специальные пониженные требования к удельной энергии пули.
"Таким образом, пули не будут причинять тяжкого вреда здоровью человека при условии обязательной защиты наиболее травмируемых частей тела и болевых точек. Пули будут содержать маркирующий состав красного, синего или желтого цветов, следы от которого должны удаляться обычными моющими средствами", - рассказали в ЦНИИТОЧМАШ.
Ранее сообщалось, что планируемый к разработке новый учебно-тренировочный самозарядный маркерный пистолет станет продолжением уже разработанной в институте "змеиной" линейки, родоначальником которой стал армейский 9-миллиметровый самозарядный пистолет "Удав". Пистолет предназначен для тренировки огневой и тактико-специальной подготовки сотрудников различных силовых ведомств, а также для развлекательно-соревновательных стрельб.
У ЦНИИТОЧМАШ уже есть опыт создания маркерных боеприпасов. Так, в институте разработали и изготавливают патрон для пистолета Ярыгина. Пуля наносит видимую метку при ударе о преграду.
Пистолет с боеприпасами - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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В России создадут новый "сверхубойный" пистолетный патрон
 
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Новое оружие РоссииРоссияРостехЦНИИТОЧМАШМоскваТехнологииБезопасность
 
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