https://ria.ru/20201021/patron-1580752750.html

"Ростех" разработает новый не травмирующий патрон с цветной пулей

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию Ростех) планирует разработать новый тренировочный... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T03:21

2020-10-21T03:21

2020-10-21T03:22

новое оружие россии

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ростех

цнииточмаш

москва

технологии

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>) планирует разработать новый тренировочный маркерный патрон для учебно-тренировочного самозарядного пистолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.Там пояснили, что новый патрон должен быть унифицирован с боевым пистолетным патроном "9 мм Lager", а также с канадским маркирующим патроном Simunition FX. Для патрона введены специальные пониженные требования к удельной энергии пули.Ранее сообщалось, что планируемый к разработке новый учебно-тренировочный самозарядный маркерный пистолет станет продолжением уже разработанной в институте "змеиной" линейки, родоначальником которой стал армейский 9-миллиметровый самозарядный пистолет "Удав". Пистолет предназначен для тренировки огневой и тактико-специальной подготовки сотрудников различных силовых ведомств, а также для развлекательно-соревновательных стрельб.У <a href="http://ria.ru/organization_CNIITOCHMASH/" target="_blank">ЦНИИТОЧМАШ</a> уже есть опыт создания маркерных боеприпасов. Так, в институте разработали и изготавливают патрон для пистолета Ярыгина. Пуля наносит видимую метку при ударе о преграду.

https://ria.ru/20201005/patron-1578208930.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростех, цнииточмаш, москва, технологии, безопасность