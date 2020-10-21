https://ria.ru/20201021/pase-1580799206.html

Толстой оценил будущее Совета Европы без России

Вероятность возникновения нового кризиса в Совете Европы, в том числе и Парламентской ассамблее, сохраняется из-за позиции его членов, однако если Россия в... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T12:28

2020-10-21T12:28

2020-10-21T12:28

россия

петр толстой

госдума рф

мгимо

совет европы

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Вероятность возникновения нового кризиса в <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Evropy" target="_blank">Совете Европы</a>, в том числе и Парламентской ассамблее, сохраняется из-за позиции его членов, однако если Россия в полной мере не сможет принимать участие в работе СЕ и его органов, то она будет вынуждена снова покинуть их, заявил заместитель председателя <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a>, вице-спикер ПАСЕ <a href="https://ria.ru/person_Petr_Tolstojj_2" target="_blank">Петр Толстой</a>."Совет Европы без России не будет авторитетной организацией, потому что фактически будет дублировать ЕС. Риск всегда сохраняется, потому что, как я уже сказал, у нас с целым рядом стран, входящих в Совет Европы, достаточно напряженные отношения", - сказал Толстой в ходе выступления в <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_in" target="_blank">МГИМО</a>.Политик подчеркнул, что некоторые недружественные страны "систематически распространяют ложь о России", особенно на площадке ПАСЕ. Толстой отметил злоупотребление на площадке Ассамблеи "самоприсвоенными полномочиями" по оспариванию прав национальных делегаций по политическим основаниям.Несколько лет назад между Москвой и ПАСЕ разгорелся конфликт после воссоединения РФ с Крымом. Россия была лишена ряда значимых прав в <a href="https://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Sov" target="_blank">ПАСЕ</a>. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и в конце июня 2017 года приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока права ее делегации не будут восстановлены. Как признали в ПАСЕ, эти меры привели к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет на 9%, дефицит составил 1,5 миллиона евро.После возвращения России полномочий взнос был разморожен, и к лету 2019 года Москва заплатила его полностью. Всего он составил 33 миллиона евро.

https://ria.ru/20201019/evropa-1580485115.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петр толстой, госдума рф, мгимо, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, в мире