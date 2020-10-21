Толстой оценил будущее Совета Европы без России
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вероятность возникновения нового кризиса в Совете Европы, в том числе и Парламентской ассамблее, сохраняется из-за позиции его членов, однако если Россия в полной мере не сможет принимать участие в работе СЕ и его органов, то она будет вынуждена снова покинуть их, заявил заместитель председателя Госдумы, вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой.
"Совет Европы без России не будет авторитетной организацией, потому что фактически будет дублировать ЕС. Риск всегда сохраняется, потому что, как я уже сказал, у нас с целым рядом стран, входящих в Совет Европы, достаточно напряженные отношения", - сказал Толстой в ходе выступления в МГИМО.
Политик подчеркнул, что некоторые недружественные страны "систематически распространяют ложь о России", особенно на площадке ПАСЕ. Толстой отметил злоупотребление на площадке Ассамблеи "самоприсвоенными полномочиями" по оспариванию прав национальных делегаций по политическим основаниям.
"Но наша позиция очень проста: нам наплевать на их усилия, извините за недипломатический язык, собака лает - караван идет, но в случае, если у нас не будет возможности полноценно и равноправно принимать участие в Парламентской ассамблее Совета Европы или других органах, мы встанем и уйдем и все. Тут никакой проблемы нет, мир не перевернется, не рухнет, но мы надеемся, что этого не произойдет, и работаем над этим", - подчеркнул Толстой.
Несколько лет назад между Москвой и ПАСЕ разгорелся конфликт после воссоединения РФ с Крымом. Россия была лишена ряда значимых прав в ПАСЕ. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и в конце июня 2017 года приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока права ее делегации не будут восстановлены. Как признали в ПАСЕ, эти меры привели к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет на 9%, дефицит составил 1,5 миллиона евро.
После возвращения России полномочий взнос был разморожен, и к лету 2019 года Москва заплатила его полностью. Всего он составил 33 миллиона евро.