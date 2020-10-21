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Толстой оценил будущее Совета Европы без России
Вероятность возникновения нового кризиса в Совете Европы, в том числе и Парламентской ассамблее, сохраняется из-за позиции его членов, однако если Россия в... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:28
2020-10-21T12:28
россия
петр толстой
госдума рф
мгимо
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Вероятность возникновения нового кризиса в <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Evropy" target="_blank">Совете Европы</a>, в том числе и Парламентской ассамблее, сохраняется из-за позиции его членов, однако если Россия в полной мере не сможет принимать участие в работе СЕ и его органов, то она будет вынуждена снова покинуть их, заявил заместитель председателя <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a>, вице-спикер ПАСЕ <a href="https://ria.ru/person_Petr_Tolstojj_2" target="_blank">Петр Толстой</a>."Совет Европы без России не будет авторитетной организацией, потому что фактически будет дублировать ЕС. Риск всегда сохраняется, потому что, как я уже сказал, у нас с целым рядом стран, входящих в Совет Европы, достаточно напряженные отношения", - сказал Толстой в ходе выступления в <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_in" target="_blank">МГИМО</a>.Политик подчеркнул, что некоторые недружественные страны "систематически распространяют ложь о России", особенно на площадке ПАСЕ. Толстой отметил злоупотребление на площадке Ассамблеи "самоприсвоенными полномочиями" по оспариванию прав национальных делегаций по политическим основаниям.Несколько лет назад между Москвой и ПАСЕ разгорелся конфликт после воссоединения РФ с Крымом. Россия была лишена ряда значимых прав в <a href="https://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Sov" target="_blank">ПАСЕ</a>. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и в конце июня 2017 года приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока права ее делегации не будут восстановлены. Как признали в ПАСЕ, эти меры привели к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет на 9%, дефицит составил 1,5 миллиона евро.После возвращения России полномочий взнос был разморожен, и к лету 2019 года Москва заплатила его полностью. Всего он составил 33 миллиона евро.
https://ria.ru/20201019/evropa-1580485115.html
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россия, петр толстой, госдума рф, мгимо, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, в мире

Толстой оценил будущее Совета Европы без России

12:28 21.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вероятность возникновения нового кризиса в Совете Европы, в том числе и Парламентской ассамблее, сохраняется из-за позиции его членов, однако если Россия в полной мере не сможет принимать участие в работе СЕ и его органов, то она будет вынуждена снова покинуть их, заявил заместитель председателя Госдумы, вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой.
"Совет Европы без России не будет авторитетной организацией, потому что фактически будет дублировать ЕС. Риск всегда сохраняется, потому что, как я уже сказал, у нас с целым рядом стран, входящих в Совет Европы, достаточно напряженные отношения", - сказал Толстой в ходе выступления в МГИМО.
Политик подчеркнул, что некоторые недружественные страны "систематически распространяют ложь о России", особенно на площадке ПАСЕ. Толстой отметил злоупотребление на площадке Ассамблеи "самоприсвоенными полномочиями" по оспариванию прав национальных делегаций по политическим основаниям.

"Но наша позиция очень проста: нам наплевать на их усилия, извините за недипломатический язык, собака лает - караван идет, но в случае, если у нас не будет возможности полноценно и равноправно принимать участие в Парламентской ассамблее Совета Европы или других органах, мы встанем и уйдем и все. Тут никакой проблемы нет, мир не перевернется, не рухнет, но мы надеемся, что этого не произойдет, и работаем над этим", - подчеркнул Толстой.

Несколько лет назад между Москвой и ПАСЕ разгорелся конфликт после воссоединения РФ с Крымом. Россия была лишена ряда значимых прав в ПАСЕ. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и в конце июня 2017 года приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока права ее делегации не будут восстановлены. Как признали в ПАСЕ, эти меры привели к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет на 9%, дефицит составил 1,5 миллиона евро.
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 14:26
Генсек Совета Европы заявила о значительном улучшении отношений с Россией
После возвращения России полномочий взнос был разморожен, и к лету 2019 года Москва заплатила его полностью. Всего он составил 33 миллиона евро.
 
РоссияПетр ТолстойГосдума РФМГИМОСовет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
 
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