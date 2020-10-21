https://ria.ru/20201021/pandus-1580722258.html

В Самарской области мужчина без ног забирается домой ползком

У Антона Попова из Новокуйбышевска обычная жизнь: жена, ребенок, занятия спортом, в перспективе — собственное дело. Вот только у него нет ног. Пандуса перед... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T08:00

2020-10-21T08:00

2020-10-21T08:07

жилье

доступная среда

новокуйбышевск

самарская область

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт —</strong> <strong>РИА Новости, Мария Семенова. </strong>У Антона Попова из Новокуйбышевска обычная жизнь: жена, ребенок, занятия спортом, в перспективе — собственное дело. Вот только у него нет ног. Пандуса перед подъездом — тоже. Каждый раз, когда нужно выйти из дома, Попов преодолевает несколько лестниц: он научился спускаться без посторонней помощи. Правда, колеса инвалидной коляски бьются о ступени, из-за чего каждый месяц надо менять подшипники. Но не это Антон считает проблемой: чтобы вернуться в квартиру, ему приходится либо часами ждать помощи, либо штурмовать ступени ползком, волоча за собой коляску.Дорога на станциюАнтону 31 год, практически половину жизни он без ног. Четырнадцать лет назад недавний выпускник колледжа бежал на электричку. Короткая дорога на станцию шла по пригорку, был гололед. Поскользнулся, упал с тропы и угодил под колеса товарного поезда. Отрезало ноги выше колен. "Я просто полз — было шоковое состояние. Потом меня увидели какие-то женщины, вызвали скорую. Очнулся в больнице", — сухо рассказывает Попов.К 17 годам у него уже была профессия: он ушел из школы после девятого класса, отучился на штукатура. Работал: "занимался ремонтом и отделкой квартир, неофициально — по договору не оформляли, потому что несовершеннолетний". Из-за травмы всего этого лишился. Запил. "Делать было нечего. Постоянно в алкогольном опьянении — в таком состоянии неважно, есть ноги или нет… Потом все же начал приходить в себя".Ползти и падатьДом, где живет семья Поповых, совершенно не приспособлен для инвалидов: в подъезд ведет крутая лестница из девяти выщербленных ступеней, ни намека на пандус, даже в виде полозьев. К тому же лифт — между этажами, поэтому, чтобы попасть в квартиру, нужно спуститься вниз на полпролета. Антон говорит об этом мимоходом, словно это вовсе не беда. За долгие годы он уже приспособился.Помогал младший брат. Вместе они пытались справиться с лестницами. Антон научился спускаться, развернувшись спиной и крепко схватившись за перила. Брат страховал: придерживал ручки коляски. Бывало, оба падали — и об этом инвалид упоминает на удивление легко. "Голова меньше страдает, сильнее — спина. Больно, конечно, но к врачам не обращался".Пока младший брат тренировал Антона на лестницах, мать обивала пороги: пыталась решить вопрос с пандусом. Потом и он подключился. Семья несколько раз отправляла письма в администрацию и управляющую компанию. "Наши заявления "терялись". Просим ответ, а нам: "Мы ничего не получали", — сетует Антон. В результате у него на руках только один письменный отказ — от УК. В документе (имеется в распоряжении РИА Новости) сказано, что установить пандус в виде полозьев невозможно из-за слишком высокого крыльца: такая конструкция создаст угрозу жизни инвалида. Необходим индивидуальный проект, а на это у компании нет денег.О крутизне лестницы и невозможности установки пандуса инвалиду устно говорили и в администрации, когда он приходил туда лично.СвадьбаВ 21 год Антон уехал в Москву — учился на реставратора обуви. Провел в столице несколько лет. Признается: поначалу было страшно в чужом и большом городе. "Там же метро: нужно как-то слезать с эскалатора — если задержишься, народ в тебя врежется. Ездил с сопровождающими, потом самостоятельно. Поднимался передом, спускался спиной. Ничего, приспособился: друзья мне подарили хорошую спортивную коляску, с ней было легко".Затем вернулся домой. Антон никогда не ставил крест на себе. Решил наладить личную жизнь. Зарегистрировался на сайте знакомств — выбрал, не стесняясь, фотографию, на которой хорошо видно, что у него нет ног. Избранницу это не смутило. "Стали общаться, через год поженились. Она всегда вела себя так, будто я с ногами: нагружает как обычного человека", — смеется он.Пять лет назад родился ребенок. В семье живет и сын супруги от первого брака, ему двадцать. Антон занимается спортом, в его соцсетях на фотографии профиля вместо портрета — россыпь медалей. Есть чем гордиться. Он многое перепробовал, среди увлечений — стрельба из лука, армрестлинг, плавание.А вот с работой все сложнее. Некоторое время был менеджером: "Общался с клиентами, распечатывал флаерсы и баннеры, занимался проклейкой, прошивкой — много обязанностей". Последние несколько лет Антон трудился диспетчером в такси. "Не понравилось. Начались штрафы ни за что, морально было тяжело — нервный стал, как не знаю кто. Уволился".Сейчас он снова подумывает о ремонте обуви — учится у знакомого, чтобы стать настоящим мастером. Хочет открыть свое дело, "не пахать на дядю".Три часа на морозеКаждый будний день Антон забирает сына из детского сада — жена не может, поздно заканчивает работать. Спускается на улицу сам. А вот чтобы подняться, нужна помощь. Обычно звонит соседям. "К нам недавно парень переехал — отзывчивый, если свободен, всегда спускается, помогает", — говорит Попов.Но порой никто не может выйти. Тогда Антон часами ждет случайных прохожих, готовых откликнуться на его просьбу. Летом проще, а вот зимой стоять на морозе по три-четыре часа тяжело. Бывает, приходится забираться ползком по лестнице и тащить за собой коляску — если помощники так и не находятся. С тех пор как ребенок ходит в сад, такое случается все чаще. "Сын мерзнет, хочет в туалет или пить — с ним не постоишь несколько часов на улице", — объясняет Антон.Еще одна проблема: коляска не предназначена для такой нагрузки и регулярно ломается. "Я ведь "прыгаю" по лестнице — подшипники не выдерживают. А они стоят недешево. Надоело их покупать раз, а то и два в месяц. На задних колесах покрышка — вроде амортизирует. А на передних нет, они маленькие, типа самокатных. Хотя дорогие подшипники, конечно, живут дольше. Брал немецкие — полторы тысячи отдал за штуку, проездил три года. Меняю все сам". "До конца октября"В управляющей компании "МИРТ" РИА Новости заявили: пандус в подъезде Антона установят до конца октября.По словам Попова, спилили дерево рядом с лестницей и расчистили площадку под пандус — пока это все выполненные работы.А вот решать проблему с лестницами в подъезде никто не собирается. Да Антон и не просит. Поставили бы пандус, чтобы не приходилось часами ждать помощников или забираться ползком.

https://ria.ru/20200727/1574857666.html

https://ria.ru/20200329/1569261236.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, доступная среда, новокуйбышевск, самарская область, общество