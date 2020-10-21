Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/pandemiya-1580860757.html
Вирусолог спрогнозировал, сколько еще продлится пандемия в России
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн рассказал, какие показатели будут свидетельствовать о завершении пандемии в России. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T16:57
2020-10-21T16:58
распространение нового коронавируса
анатолий альштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578188423_0:0:3028:1703_1400x0_80_0_0_31ace77ffd30c685699cbf58ed997678.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Профессор вирусологии Института имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-alshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альштейн</a> рассказал, какие показатели будут свидетельствовать о завершении пандемии в России.По его словам, говорить об этом можно будет, когда число новых случаев по стране начнет исчисляться сотнями заболевших, а по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> – десятками. Кроме того, летальность должна снизиться до уровня 0,1% от числа заболевших.&nbsp;"Но боюсь, что такого не следует ожидать не только в декабре 2021 года, но и в декабре 2022-го", - сказал Альштейн в эфире <a href="https://nsn.fm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НСН.</a>При этом он отметил, что сдержанно воспринимает призывы ввести в стране жесткий карантин, так как данная мера нанесет тяжелый удар по экономике, но при этом не будет гарантировать "исчезновение" коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578188423_457:0:3028:1928_1400x0_80_0_0_65e924e5b244694af86a9b5048a39a5c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий альштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Вирусолог спрогнозировал, сколько еще продлится пандемия в России

16:57 21.10.2020 (обновлено: 16:58 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске на одной из улиц в Москве
Мужчина в медицинской маске на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн рассказал, какие показатели будут свидетельствовать о завершении пандемии в России.
По его словам, говорить об этом можно будет, когда число новых случаев по стране начнет исчисляться сотнями заболевших, а по Москве – десятками. Кроме того, летальность должна снизиться до уровня 0,1% от числа заболевших.
 "Но боюсь, что такого не следует ожидать не только в декабре 2021 года, но и в декабре 2022-го", - сказал Альштейн в эфире НСН.
При этом он отметил, что сдержанно воспринимает призывы ввести в стране жесткий карантин, так как данная мера нанесет тяжелый удар по экономике, но при этом не будет гарантировать "исчезновение" коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаАнатолий АльштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38НАСА опубликовало снимки забора образцов с астероида Бенну
01:27Задержанный в США за контрабанду россиянин не обращался в консульство
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
22:46Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой
Лента новостейМолния