https://ria.ru/20201021/pandemiya-1580860757.html

Вирусолог спрогнозировал, сколько еще продлится пандемия в России

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн рассказал, какие показатели будут свидетельствовать о завершении пандемии в России. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T16:57

2020-10-21T16:57

2020-10-21T16:58

распространение нового коронавируса

анатолий альштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Профессор вирусологии Института имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-alshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альштейн</a> рассказал, какие показатели будут свидетельствовать о завершении пандемии в России.По его словам, говорить об этом можно будет, когда число новых случаев по стране начнет исчисляться сотнями заболевших, а по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> – десятками. Кроме того, летальность должна снизиться до уровня 0,1% от числа заболевших. "Но боюсь, что такого не следует ожидать не только в декабре 2021 года, но и в декабре 2022-го", - сказал Альштейн в эфире <a href="https://nsn.fm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НСН.</a>При этом он отметил, что сдержанно воспринимает призывы ввести в стране жесткий карантин, так как данная мера нанесет тяжелый удар по экономике, но при этом не будет гарантировать "исчезновение" коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество