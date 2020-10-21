https://ria.ru/20201021/pandemiya-1580860757.html
Вирусолог спрогнозировал, сколько еще продлится пандемия в России
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн рассказал, какие показатели будут свидетельствовать о завершении пандемии в России. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T16:57
2020-10-21T16:57
2020-10-21T16:58
распространение нового коронавируса
анатолий альштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578188423_0:0:3028:1703_1400x0_80_0_0_31ace77ffd30c685699cbf58ed997678.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Профессор вирусологии Института имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-alshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альштейн</a> рассказал, какие показатели будут свидетельствовать о завершении пандемии в России.По его словам, говорить об этом можно будет, когда число новых случаев по стране начнет исчисляться сотнями заболевших, а по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> – десятками. Кроме того, летальность должна снизиться до уровня 0,1% от числа заболевших. "Но боюсь, что такого не следует ожидать не только в декабре 2021 года, но и в декабре 2022-го", - сказал Альштейн в эфире <a href="https://nsn.fm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НСН.</a>При этом он отметил, что сдержанно воспринимает призывы ввести в стране жесткий карантин, так как данная мера нанесет тяжелый удар по экономике, но при этом не будет гарантировать "исчезновение" коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578188423_457:0:3028:1928_1400x0_80_0_0_65e924e5b244694af86a9b5048a39a5c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий альштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество