https://ria.ru/20201021/pandemiya-1580853501.html

Глава "Вектора" не исключил более масштабной пандемии через несколько лет

Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что через 5-10 лет или позднее возможна более масштабная пандемия, нежели нынешняя пандемия коронавируса. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T16:27

2020-10-21T16:27

2020-10-21T16:27

распространение нового коронавируса

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Директор центра "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor" target="_blank">Вектор</a>" <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Максютов</a> заявил, что через 5-10 лет или позднее возможна более масштабная пандемия, нежели нынешняя пандемия коронавируса."Можно представить себе вариант более опасного возбудителя вирусной природы, пандемия которого будет иметь гораздо более печальные последствия. Такая ситуация имеет большую вероятность на реализацию через 5 или 10 лет, или 20 лет", - сказал Максютов на заседании дискуссионного клуба "Валдай".Он уточнил, что это связано с рядом причин, в том числе значительным прогрессом человечества, появлением людей в удаленных уголках планеты и контактами с животными, с которыми раньше не контактировали.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200915/apocalypse-1577280875.html

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество