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https://ria.ru/20201021/pandemiya-1580853501.html
Глава "Вектора" не исключил более масштабной пандемии через несколько лет
Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что через 5-10 лет или позднее возможна более масштабная пандемия, нежели нынешняя пандемия коронавируса. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T16:27
2020-10-21T16:27
распространение нового коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Директор центра "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor" target="_blank">Вектор</a>" <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Максютов</a> заявил, что через 5-10 лет или позднее возможна более масштабная пандемия, нежели нынешняя пандемия коронавируса."Можно представить себе вариант более опасного возбудителя вирусной природы, пандемия которого будет иметь гораздо более печальные последствия. Такая ситуация имеет большую вероятность на реализацию через 5 или 10 лет, или 20 лет", - сказал Максютов на заседании дискуссионного клуба "Валдай".Он уточнил, что это связано с рядом причин, в том числе значительным прогрессом человечества, появлением людей в удаленных уголках планеты и контактами с животными, с которыми раньше не контактировали.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество

Глава "Вектора" не исключил более масштабной пандемии через несколько лет

16:27 21.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в красной зоне в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в красной зоне в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что через 5-10 лет или позднее возможна более масштабная пандемия, нежели нынешняя пандемия коронавируса.
"Можно представить себе вариант более опасного возбудителя вирусной природы, пандемия которого будет иметь гораздо более печальные последствия. Такая ситуация имеет большую вероятность на реализацию через 5 или 10 лет, или 20 лет", - сказал Максютов на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 17:45Распространение нового коронавируса
Мясников назвал коронавирус тренировкой перед апокалипсисом
Он уточнил, что это связано с рядом причин, в том числе значительным прогрессом человечества, появлением людей в удаленных уголках планеты и контактами с животными, с которыми раньше не контактировали.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаРинат МаксютовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - Общество
 
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