https://ria.ru/20201021/pandemiya-1580831227.html
Путин назвал ключевой посыл в работе бизнеса в период пандемии
Ключевым посылом в работе как бизнеса, так и государства всегда должна быть защита жизни и здоровья россиян в период пандемии, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:58
2020-10-21T14:58
2020-10-21T15:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:75:2985:1754_1400x0_80_0_0_7d9e7748200d21fcf0814019009a332a.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Ключевым посылом в работе как бизнеса, так и государства всегда должна быть защита жизни и здоровья россиян в период пандемии, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Он отметил, что в этот сложный период важна слаженная работа бизнеса, государства и общественных организаций.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_52386106a5c156244cd788932c69ca86.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика