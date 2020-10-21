https://ria.ru/20201021/pandemiya-1580831227.html

Путин назвал ключевой посыл в работе бизнеса в период пандемии

Ключевым посылом в работе как бизнеса, так и государства всегда должна быть защита жизни и здоровья россиян в период пандемии, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T14:58

2020-10-21T14:58

2020-10-21T15:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский союз промышленников и предпринимателей

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Ключевым посылом в работе как бизнеса, так и государства всегда должна быть защита жизни и здоровья россиян в период пандемии, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Он отметил, что в этот сложный период важна слаженная работа бизнеса, государства и общественных организаций.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика