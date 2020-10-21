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https://ria.ru/20201021/pandemiya-1580789138.html
В ПАСЕ прокомментировали ограничение прав человека из-за пандемии
Ограничения прав и свобод человека, которые возникают вследствие принимаемых в связи с пандемией коронавируса ограничительных мер, должны быть законными и... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:48
2020-10-21T11:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
европейский совет
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Ограничения прав и свобод человека, которые возникают вследствие принимаемых в связи с пандемией коронавируса ограничительных мер, должны быть законными и временными, заявил вице-президент <a href="https://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Sov" target="_blank">Парламентской ассамблеи</a> Европейского совета, депутат парламента Финляндии Киммо Кильюнен."Очевидно, что самое главное право человека - это право на жизнь. Сохранение жизни - главнейшая задача в любом обществе. А значит, парламент ответственен за то чтобы гарантировать безопасность жизни", - отметил он.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, европейский совет, парламентская ассамблея совета европы, в мире

В ПАСЕ прокомментировали ограничение прав человека из-за пандемии

11:48 21.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов и пассажир без маски во время рейда по проверке соблюдения масочного режима на станции метро "Красный проспект" в Новосибирске
Сотрудник правоохранительных органов и пассажир без маски во время рейда по проверке соблюдения масочного режима на станции метро Красный проспект в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ограничения прав и свобод человека, которые возникают вследствие принимаемых в связи с пандемией коронавируса ограничительных мер, должны быть законными и временными, заявил вице-президент Парламентской ассамблеи Европейского совета, депутат парламента Финляндии Киммо Кильюнен.

"Европейская конвенция по правам человека определяет чёткие границы, как далеко мы можем зайти в условиях чрезвычайных мер и ограничений. Мы можем ограничивать права и свободы человека, если это легитимно, если это абсолютно необходимо. Очень важно, что это должны быть временные меры, они должны приниматься в интересах общества и не нести за собой дискриминацию", - сказал Кильюнен на семинаре по правам человека, организованном МГИМО.

"Очевидно, что самое главное право человека - это право на жизнь. Сохранение жизни - главнейшая задача в любом обществе. А значит, парламент ответственен за то чтобы гарантировать безопасность жизни", - отметил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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