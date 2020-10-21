https://ria.ru/20201021/pandemiya-1580789138.html

В ПАСЕ прокомментировали ограничение прав человека из-за пандемии

Ограничения прав и свобод человека, которые возникают вследствие принимаемых в связи с пандемией коронавируса ограничительных мер, должны быть законными и... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T11:48

2020-10-21T11:48

2020-10-21T11:48

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

европейский совет

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Ограничения прав и свобод человека, которые возникают вследствие принимаемых в связи с пандемией коронавируса ограничительных мер, должны быть законными и временными, заявил вице-президент <a href="https://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Sov" target="_blank">Парламентской ассамблеи</a> Европейского совета, депутат парламента Финляндии Киммо Кильюнен."Очевидно, что самое главное право человека - это право на жизнь. Сохранение жизни - главнейшая задача в любом обществе. А значит, парламент ответственен за то чтобы гарантировать безопасность жизни", - отметил он.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201020/lekarstva-1580738276.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, европейский совет, парламентская ассамблея совета европы, в мире