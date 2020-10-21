В ПАСЕ прокомментировали ограничение прав человека из-за пандемии
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов и пассажир без маски во время рейда по проверке соблюдения масочного режима на станции метро "Красный проспект" в Новосибирске
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ограничения прав и свобод человека, которые возникают вследствие принимаемых в связи с пандемией коронавируса ограничительных мер, должны быть законными и временными, заявил вице-президент Парламентской ассамблеи Европейского совета, депутат парламента Финляндии Киммо Кильюнен.
"Европейская конвенция по правам человека определяет чёткие границы, как далеко мы можем зайти в условиях чрезвычайных мер и ограничений. Мы можем ограничивать права и свободы человека, если это легитимно, если это абсолютно необходимо. Очень важно, что это должны быть временные меры, они должны приниматься в интересах общества и не нести за собой дискриминацию", - сказал Кильюнен на семинаре по правам человека, организованном МГИМО.
"Очевидно, что самое главное право человека - это право на жизнь. Сохранение жизни - главнейшая задача в любом обществе. А значит, парламент ответственен за то чтобы гарантировать безопасность жизни", - отметил он.
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