https://ria.ru/20201021/otdykh-1580780426.html
В России выросло число детей, погибших во время неорганизованного отдыха
Почти в два раза увеличилось число детей, погибших во время неорганизованного отдыха в ходе летней кампании 2020 года - 885 человек, заявила уполномоченный по... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:09
2020-10-21T11:09
2020-10-21T11:12
анна кузнецова
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Почти в два раза увеличилось число детей, погибших во время неорганизованного отдыха в ходе летней кампании 2020 года - 885 человек, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>.Уточняется, что более 11 тысяч несовершеннолетних пострадали в результате преступлений, ДТП, пожара, отравления и других. Это в 70 раз больше по сравнению с организованным отдыхом, заявила Кузнецова.По данным омбудсмена, в частности, зафиксировано увеличение в 4 раза числа пострадавших при выпадении из окон в 2020 в сравнении с 2019 годом, в 2,9 раза - погибших в ДТП, на 95% - пострадавших от поражения электрическим током, на 91,3% - пострадавших от отравления. -0-
https://ria.ru/20201020/deti-1580702242.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна кузнецова, происшествия
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Почти в два раза увеличилось число детей, погибших во время неорганизованного отдыха в ходе летней кампании 2020 года - 885 человек, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова
.
"Показатели неорганизованного отдыха детей: 885 детей, в 1,7 раза больше, чем в 2019 году – 529 детей, погибли", - сказала Кузнецова в ходе совещания по теме: "Безопасное детство: итоги летней оздоровительной кампании, проблемы и пути решения".
Уточняется, что более 11 тысяч несовершеннолетних пострадали в результате преступлений, ДТП, пожара, отравления и других. Это в 70 раз больше по сравнению с организованным отдыхом, заявила Кузнецова.
По данным омбудсмена, в частности, зафиксировано увеличение в 4 раза числа пострадавших при выпадении из окон в 2020 в сравнении с 2019 годом, в 2,9 раза - погибших в ДТП, на 95% - пострадавших от поражения электрическим током, на 91,3% - пострадавших от отравления. -0-