https://ria.ru/20201021/otdykh-1580780426.html

В России выросло число детей, погибших во время неорганизованного отдыха

Почти в два раза увеличилось число детей, погибших во время неорганизованного отдыха в ходе летней кампании 2020 года - 885 человек, заявила уполномоченный по... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T11:09

2020-10-21T11:09

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анна кузнецова

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Почти в два раза увеличилось число детей, погибших во время неорганизованного отдыха в ходе летней кампании 2020 года - 885 человек, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>.Уточняется, что более 11 тысяч несовершеннолетних пострадали в результате преступлений, ДТП, пожара, отравления и других. Это в 70 раз больше по сравнению с организованным отдыхом, заявила Кузнецова.По данным омбудсмена, в частности, зафиксировано увеличение в 4 раза числа пострадавших при выпадении из окон в 2020 в сравнении с 2019 годом, в 2,9 раза - погибших в ДТП, на 95% - пострадавших от поражения электрическим током, на 91,3% - пострадавших от отравления. -0-

https://ria.ru/20201020/deti-1580702242.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, происшествия