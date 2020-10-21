https://ria.ru/20201021/osipova-1580885514.html

В США апелляционный суд приостановил продление ареста россиянки Осиповой

Апелляционный суд в США приостановил распоряжение нижестоящего суда, которое де-факто продлевает заключение российской гражданки Богданы Осиповой на... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T18:41

2020-10-21T18:41

2020-10-21T22:00

канзас

богдана осипова

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Апелляционный суд в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> приостановил распоряжение нижестоящего суда, которое де-факто продлевает заключение российской гражданки <a href="http://ria.ru/person_Bogdana_Osipova/" target="_blank" data-auto="true">Богданы Осиповой</a> на неопределенный срок, говорится в документах суда.Вместе с тем, вопреки заявлениям ряда СМИ, апелляционный суд не принимал решения освободить Осипову.Ранее судья Эрик Мелгрен из Учито, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofKansas/" target="_blank" data-auto="true">Канзас</a>, приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение своего ребенка и вымогательство. Апелляционный суд снял с нее обвинения в вымогательстве в отношении бывшего мужа и оставил лишь обвинения в похищении ребенка, по которым обязал нижестоящий суд вынести новый приговор. По оставшимся обвинениям Осипова уже отбыла больше предусмотренного срока. При этом Мелгрен настаивает на том, чтобы Осипову под стражей доставили в Канзас для вынесения повторного приговора, что может продлить ее заключение на неопределенный срок.От нижестоящего суда требуется подробный анализ и заключение, почему он считает, что Осипову нужно по-прежнему держать в тюрьме до вынесения повторного приговора. На это дан срок до 30 октября.Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком.

https://ria.ru/20200705/1573920281.html

https://ria.ru/20200822/slutskiy-1576124917.html

канзас

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канзас, богдана осипова, сша, в мире