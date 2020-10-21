В США апелляционный суд приостановил продление ареста россиянки Осиповой
18:41 21.10.2020 (обновлено: 22:00 21.10.2020)
© Фото : Harvey County Detention CenterБогдана Осипова
© Фото : Harvey County Detention Center
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Апелляционный суд в США приостановил распоряжение нижестоящего суда, которое де-факто продлевает заключение российской гражданки Богданы Осиповой на неопределенный срок, говорится в документах суда.
Вместе с тем, вопреки заявлениям ряда СМИ, апелляционный суд не принимал решения освободить Осипову.
Ранее судья Эрик Мелгрен из Учито, штат Канзас, приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение своего ребенка и вымогательство. Апелляционный суд снял с нее обвинения в вымогательстве в отношении бывшего мужа и оставил лишь обвинения в похищении ребенка, по которым обязал нижестоящий суд вынести новый приговор. По оставшимся обвинениям Осипова уже отбыла больше предусмотренного срока. При этом Мелгрен настаивает на том, чтобы Осипову под стражей доставили в Канзас для вынесения повторного приговора, что может продлить ее заключение на неопределенный срок.
"Мы удовлетворим ходатайство приостановить распоряжение окружного суда, которым Службе маршалов США предписывается доставить обвиняемую в судебный округ Канзаса... Мы возвращаем в нижестоящий суд этот вопрос", - говорится в решении апелляционного суда.
От нижестоящего суда требуется подробный анализ и заключение, почему он считает, что Осипову нужно по-прежнему держать в тюрьме до вынесения повторного приговора. На это дан срок до 30 октября.
Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком.