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Росгвардия подготовила изменения в правила оборота оружия
Росгвардия разработала изменения в правила оборота оружия и патронов, которые уточнят механизм их комиссионной продажи, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T21:09
2020-10-21T21:09
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардия</a> разработала изменения в правила оборота оружия и патронов, которые уточнят механизм их комиссионной продажи, сообщила пресс-служба ведомства."В частности, предлагается постановлением Правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> уточнить процедуру принятия на комиссионную продажу оружия, принадлежащего гражданам РФ или юридическим лицам", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас правила регламентируют только вопросы, связанные с принятием на комиссионную продажу оружия и патронов, обращенных в государственную собственность. По данным ведомства, это нередко приводит к неоднозначному толкованию закона "Об оружии".В Росгвардии отмечают важность данной инициативы - изменения дадут дополнительные возможности собственникам оружия продавать его, сделают этот механизм четким и понятным.Кроме того, предлагается систематизировать требования к условиям хранения различных видов гражданского и служебного оружия и патронов, а также правила их учета. Предлагается и сокращение количества нормативно-правовых актов, которыми эти правила регулируются."Эти изменения не потребуют дополнительных расходов из средств федерального бюджета и не повлекут за собой дополнительных финансовых затрат субъектов оборота оружия", - отметили в пресс-службе.Предложения Росгвардии представлены для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество

Росгвардия подготовила изменения в правила оборота оружия

21:09 21.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОбразцы оружия на витрине оружейного магазина
Образцы оружия на витрине оружейного магазина - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Росгвардия разработала изменения в правила оборота оружия и патронов, которые уточнят механизм их комиссионной продажи, сообщила пресс-служба ведомства.
"В частности, предлагается постановлением Правительства Российской Федерации уточнить процедуру принятия на комиссионную продажу оружия, принадлежащего гражданам РФ или юридическим лицам", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сейчас правила регламентируют только вопросы, связанные с принятием на комиссионную продажу оружия и патронов, обращенных в государственную собственность. По данным ведомства, это нередко приводит к неоднозначному толкованию закона "Об оружии".
В Росгвардии отмечают важность данной инициативы - изменения дадут дополнительные возможности собственникам оружия продавать его, сделают этот механизм четким и понятным.
Кроме того, предлагается систематизировать требования к условиям хранения различных видов гражданского и служебного оружия и патронов, а также правила их учета. Предлагается и сокращение количества нормативно-правовых актов, которыми эти правила регулируются.
"Эти изменения не потребуют дополнительных расходов из средств федерального бюджета и не повлекут за собой дополнительных финансовых затрат субъектов оборота оружия", - отметили в пресс-службе.
Предложения Росгвардии представлены для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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