https://ria.ru/20201021/oruzhie-1580904933.html

Росгвардия подготовила изменения в правила оборота оружия

Росгвардия разработала изменения в правила оборота оружия и патронов, которые уточнят механизм их комиссионной продажи, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T21:09

2020-10-21T21:09

2020-10-21T21:09

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153320/64/1533206416_0:204:5151:3101_1400x0_80_0_0_edf64122c2817b2915d084821f8900e6.jpg

<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардия</a> разработала изменения в правила оборота оружия и патронов, которые уточнят механизм их комиссионной продажи, сообщила пресс-служба ведомства."В частности, предлагается постановлением Правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> уточнить процедуру принятия на комиссионную продажу оружия, принадлежащего гражданам РФ или юридическим лицам", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас правила регламентируют только вопросы, связанные с принятием на комиссионную продажу оружия и патронов, обращенных в государственную собственность. По данным ведомства, это нередко приводит к неоднозначному толкованию закона "Об оружии".В Росгвардии отмечают важность данной инициативы - изменения дадут дополнительные возможности собственникам оружия продавать его, сделают этот механизм четким и понятным.Кроме того, предлагается систематизировать требования к условиям хранения различных видов гражданского и служебного оружия и патронов, а также правила их учета. Предлагается и сокращение количества нормативно-правовых актов, которыми эти правила регулируются."Эти изменения не потребуют дополнительных расходов из средств федерального бюджета и не повлекут за собой дополнительных финансовых затрат субъектов оборота оружия", - отметили в пресс-службе.Предложения Росгвардии представлены для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

https://ria.ru/20200730/1575157135.html

https://ria.ru/20200331/1569407713.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество