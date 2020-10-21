Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201021/organ-1580781620.html
Медики обнаружили в человеческом организме неизвестный науке орган
Ученые из Нидерландского института рака обнаружили не описанный ни в одном исследовании орган человека. Соответствующее исследование опубликовано в журнале... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:17
2020-10-21T11:53
здоровье - общество
открытия - риа наука
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147358/77/1473587709_0:209:4000:2459_1400x0_80_0_0_69458b532cbe99a9019d7bfa4f5e2163.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Ученые из Нидерландского института рака обнаружили не описанный ни в одном исследовании орган человека. Соответствующее исследование опубликовано в журнале <a href="https://www.thegreenjournal.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Radiotherapy and Oncology.</a>Специалисты проводили обследование пациентов, сочетающее позитронно-эмиссионную и компьютерную томографии. Они вводили в организм меченую радиоактивными изотопами глюкозу, чтобы выявить опухоли. Но в результате обнаружили на снимках четвертую пару слюнных желез, которые тоже отреагировали на введенный препарат.Этот орган нашли у всех ста пациентов, обследованных с помощью сканера PSMA PET/CT. Открытие подтвердилось и в результате вскрытия двух тел, мужского и женского.Как отмечают исследователи, считалось, что в организме человека всего три крупные пары слюнных желез — околоушные, подчелюстные и подъязычные. Поскольку обнаруженная пара находится за трубным валиком глотки, практически в центре головы, специалисты назвали железы трубчатыми. Предполагается, что раньше их не замечали из-за неудобного для исследования расположения.
https://ria.ru/20200924/altsgeymer-1577702959.html
нидерланды
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/147358/77/1473587709_222:0:3778:2667_1400x0_80_0_0_8b1be1ed1161458900bd01519eeacd9e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, открытия - риа наука, нидерланды

Медики обнаружили в человеческом организме неизвестный науке орган

11:17 21.10.2020 (обновлено: 11:53 21.10.2020)
 
© Fotolia / Sergey NivensСнимок
Снимок - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Fotolia / Sergey Nivens
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Ученые из Нидерландского института рака обнаружили не описанный ни в одном исследовании орган человека. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Radiotherapy and Oncology.
Специалисты проводили обследование пациентов, сочетающее позитронно-эмиссионную и компьютерную томографии. Они вводили в организм меченую радиоактивными изотопами глюкозу, чтобы выявить опухоли. Но в результате обнаружили на снимках четвертую пару слюнных желез, которые тоже отреагировали на введенный препарат.
Этот орган нашли у всех ста пациентов, обследованных с помощью сканера PSMA PET/CT. Открытие подтвердилось и в результате вскрытия двух тел, мужского и женского.
Как отмечают исследователи, считалось, что в организме человека всего три крупные пары слюнных желез — околоушные, подчелюстные и подъязычные. Поскольку обнаруженная пара находится за трубным валиком глотки, практически в центре головы, специалисты назвали железы трубчатыми. Предполагается, что раньше их не замечали из-за неудобного для исследования расположения.
Болезнь Альцгеймера - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 13:29РИА Наука
Ученые рассказали об опасности фруктозы для мозга
 
Здоровье - ОбществоОткрытия - РИА НаукаНидерланды
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Задержанный в США за контрабанду россиянин не обращался в консульство
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
22:46Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой
22:33Европарламент призвал как можно скорее ввести санкции против Лукашенко
Лента новостейМолния