https://ria.ru/20201021/organ-1580781620.html

Медики обнаружили в человеческом организме неизвестный науке орган

Ученые из Нидерландского института рака обнаружили не описанный ни в одном исследовании орган человека. Соответствующее исследование опубликовано в журнале... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T11:17

2020-10-21T11:17

2020-10-21T11:53

здоровье - общество

открытия - риа наука

нидерланды

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Ученые из Нидерландского института рака обнаружили не описанный ни в одном исследовании орган человека. Соответствующее исследование опубликовано в журнале <a href="https://www.thegreenjournal.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Radiotherapy and Oncology.</a>Специалисты проводили обследование пациентов, сочетающее позитронно-эмиссионную и компьютерную томографии. Они вводили в организм меченую радиоактивными изотопами глюкозу, чтобы выявить опухоли. Но в результате обнаружили на снимках четвертую пару слюнных желез, которые тоже отреагировали на введенный препарат.Этот орган нашли у всех ста пациентов, обследованных с помощью сканера PSMA PET/CT. Открытие подтвердилось и в результате вскрытия двух тел, мужского и женского.Как отмечают исследователи, считалось, что в организме человека всего три крупные пары слюнных желез — околоушные, подчелюстные и подъязычные. Поскольку обнаруженная пара находится за трубным валиком глотки, практически в центре головы, специалисты назвали железы трубчатыми. Предполагается, что раньше их не замечали из-за неудобного для исследования расположения.

https://ria.ru/20200924/altsgeymer-1577702959.html

нидерланды

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, открытия - риа наука, нидерланды