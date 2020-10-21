https://ria.ru/20201021/organ-1580781620.html
Медики обнаружили в человеческом организме неизвестный науке орган
Ученые из Нидерландского института рака обнаружили не описанный ни в одном исследовании орган человека. Соответствующее исследование опубликовано в журнале... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:17
2020-10-21T11:17
2020-10-21T11:53
здоровье - общество
открытия - риа наука
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147358/77/1473587709_0:209:4000:2459_1400x0_80_0_0_69458b532cbe99a9019d7bfa4f5e2163.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Ученые из Нидерландского института рака обнаружили не описанный ни в одном исследовании орган человека. Соответствующее исследование опубликовано в журнале <a href="https://www.thegreenjournal.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Radiotherapy and Oncology.</a>Специалисты проводили обследование пациентов, сочетающее позитронно-эмиссионную и компьютерную томографии. Они вводили в организм меченую радиоактивными изотопами глюкозу, чтобы выявить опухоли. Но в результате обнаружили на снимках четвертую пару слюнных желез, которые тоже отреагировали на введенный препарат.Этот орган нашли у всех ста пациентов, обследованных с помощью сканера PSMA PET/CT. Открытие подтвердилось и в результате вскрытия двух тел, мужского и женского.Как отмечают исследователи, считалось, что в организме человека всего три крупные пары слюнных желез — околоушные, подчелюстные и подъязычные. Поскольку обнаруженная пара находится за трубным валиком глотки, практически в центре головы, специалисты назвали железы трубчатыми. Предполагается, что раньше их не замечали из-за неудобного для исследования расположения.
https://ria.ru/20200924/altsgeymer-1577702959.html
нидерланды
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/147358/77/1473587709_222:0:3778:2667_1400x0_80_0_0_8b1be1ed1161458900bd01519eeacd9e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, открытия - риа наука, нидерланды
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Ученые из Нидерландского института рака обнаружили не описанный ни в одном исследовании орган человека. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Radiotherapy and Oncology.
Специалисты проводили обследование пациентов, сочетающее позитронно-эмиссионную и компьютерную томографии. Они вводили в организм меченую радиоактивными изотопами глюкозу, чтобы выявить опухоли. Но в результате обнаружили на снимках четвертую пару слюнных желез, которые тоже отреагировали на введенный препарат.
Этот орган нашли у всех ста пациентов, обследованных с помощью сканера PSMA PET/CT. Открытие подтвердилось и в результате вскрытия двух тел, мужского и женского.
Как отмечают исследователи, считалось, что в организме человека всего три крупные пары слюнных желез — околоушные, подчелюстные и подъязычные. Поскольку обнаруженная пара находится за трубным валиком глотки, практически в центре головы, специалисты назвали железы трубчатыми. Предполагается, что раньше их не замечали из-за неудобного для исследования расположения.