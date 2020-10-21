Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201021/onlayn-igry-1580801601.html
Серия онлайн-игр "Квиз, плиз!" будет посвящена московской промышленности
Командные онлайн-игры "Квиз, плиз!" пройдут в рамках проекта "Открой#Моспром" с 29 по 31 октября, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:38
2020-10-21T12:38
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577964225_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_d4a778ad882301b6c27742e4df7ca99f.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Командные онлайн-игры "Квиз, плиз!" пройдут в рамках проекта "Открой#Моспром" с 29 по 31 октября, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Трансляции будут проходить на специальной платформе "Квиз, плиз!" и на сайте otkroimosprom.ru. Регистрация уже открыта, принять участие в играх могут все желающие. Заявки от команд принимаются на сайте проекта, в каждой команде может играть до восьми человек."Проект "Открой#Моспром", который существует с марта 2019 года, объединил множество форматов: это офлайн и онлайн экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы и другие специальные акции. Всего в проекте уже приняли участие свыше 14 тысяч человек, а онлайн-аудитория превысила 2 миллиона зрителей. При этом одним из наиболее популярных форматов стал промышленный квиз. Он позволяет в игровой форме познакомить москвичей с самыми интересными фактами о жизни столичных промышленников", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Прохорова</a>.В сентябрьских играх, которые прошли в офлайн и онлайн форматах, сразились 185 команд. Участники этих игр узнали, кто из поэтов активно работал над рекламой Моссельпрома, кого можно увидеть на этикетке детского кваса "Очаковский", а также что производит предприятие, которое раньше носило название "Московский крекинг-завод №413".В этот раз вопросы будут посвящены пищевой промышленности, авиа и машиностроению, а также фармацевтике.
https://ria.ru/20201021/moskva-1580779075.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577964225_45:0:2776:2048_1400x0_80_0_0_18925543b6b860ca86a5d07b465658d6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр прохоров

Серия онлайн-игр "Квиз, плиз!" будет посвящена московской промышленности

12:38 21.10.2020
 
© Depositphotos / VadymPastukhОнлайн конференция
Онлайн конференция - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Depositphotos / VadymPastukh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Командные онлайн-игры "Квиз, плиз!" пройдут в рамках проекта "Открой#Моспром" с 29 по 31 октября, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Трансляции будут проходить на специальной платформе "Квиз, плиз!" и на сайте otkroimosprom.ru. Регистрация уже открыта, принять участие в играх могут все желающие. Заявки от команд принимаются на сайте проекта, в каждой команде может играть до восьми человек.
"Проект "Открой#Моспром", который существует с марта 2019 года, объединил множество форматов: это офлайн и онлайн экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы и другие специальные акции. Всего в проекте уже приняли участие свыше 14 тысяч человек, а онлайн-аудитория превысила 2 миллиона зрителей. При этом одним из наиболее популярных форматов стал промышленный квиз. Он позволяет в игровой форме познакомить москвичей с самыми интересными фактами о жизни столичных промышленников", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
В сентябрьских играх, которые прошли в офлайн и онлайн форматах, сразились 185 команд. Участники этих игр узнали, кто из поэтов активно работал над рекламой Моссельпрома, кого можно увидеть на этикетке детского кваса "Очаковский", а также что производит предприятие, которое раньше носило название "Московский крекинг-завод №413".
В этот раз вопросы будут посвящены пищевой промышленности, авиа и машиностроению, а также фармацевтике.
Вид сверху на Москву - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
11:02Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Два промышленных предприятия Москвы получили статус промкомплекса
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр Прохоров
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Задержанный в США за контрабанду россиянин не обращался в консульство
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
22:46Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой
22:33Европарламент призвал как можно скорее ввести санкции против Лукашенко
Лента новостейМолния