https://ria.ru/20201021/onlayn-igry-1580801601.html

Серия онлайн-игр "Квиз, плиз!" будет посвящена московской промышленности

Командные онлайн-игры "Квиз, плиз!" пройдут в рамках проекта "Открой#Моспром" с 29 по 31 октября, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T12:38

2020-10-21T12:38

2020-10-21T12:38

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Командные онлайн-игры "Квиз, плиз!" пройдут в рамках проекта "Открой#Моспром" с 29 по 31 октября, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Трансляции будут проходить на специальной платформе "Квиз, плиз!" и на сайте otkroimosprom.ru. Регистрация уже открыта, принять участие в играх могут все желающие. Заявки от команд принимаются на сайте проекта, в каждой команде может играть до восьми человек."Проект "Открой#Моспром", который существует с марта 2019 года, объединил множество форматов: это офлайн и онлайн экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы и другие специальные акции. Всего в проекте уже приняли участие свыше 14 тысяч человек, а онлайн-аудитория превысила 2 миллиона зрителей. При этом одним из наиболее популярных форматов стал промышленный квиз. Он позволяет в игровой форме познакомить москвичей с самыми интересными фактами о жизни столичных промышленников", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Прохорова</a>.В сентябрьских играх, которые прошли в офлайн и онлайн форматах, сразились 185 команд. Участники этих игр узнали, кто из поэтов активно работал над рекламой Моссельпрома, кого можно увидеть на этикетке детского кваса "Очаковский", а также что производит предприятие, которое раньше носило название "Московский крекинг-завод №413".В этот раз вопросы будут посвящены пищевой промышленности, авиа и машиностроению, а также фармацевтике.

https://ria.ru/20201021/moskva-1580779075.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров