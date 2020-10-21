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Госдума приняла в первом чтении законопроект о реформе ОМС
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о реформе обязательного медицинского страхования (ОМС). РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T16:38
2020-10-21T16:42
здоровье - общество
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдума</a> на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о реформе обязательного медицинского страхования (<a href="https://ria.ru/keyword_OMS" target="_blank">ОМС</a>).Документ, в частности, предусматривает передачу Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) полномочий страховщиков организовывать медицинскую помощь, оказываемую федеральными медицинскими организациями. При этом, согласно нему, нормативы объемов предоставления специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой федеральными медорганизациями, а также нормативы финансовых затрат на единицу предоставления такой помощи будут устанавливаться правительством РФ в составе базовой программы ОМС.Также предлагается, чтобы объемы предоставления медицинской помощи распределялись между федеральными медицинскими организациями решением федерального органа исполнительной власти в устанавливаемом кабмином порядке с учетом мощностей таких организаций и объемов оказываемой медицинской помощи за счет иных источников финансирования.Законопроектом также предлагается вдвое уменьшить нормативный размер средств, предоставляемых территориальным фондом ОМС на ведение дела страховой медицинской организацией. Это, по мнению его авторов, позволит высвободить средства обязательного страхования в объеме до 6,8 миллиарда рублей к 2023 году, которые могут быть направлены на реализацию территориальных программ ОМС. Как сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Morozov1" target="_blank">Дмитрий Морозов</a>, выступающий с докладом по законопроекту на пленарном заседании, до второго чтения обсуждение проекта закона пройдет на отдельном круглом столе.
https://ria.ru/20201021/oms-1580748335.html
РИА Новости
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здоровье - общество, госдума рф, общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект о реформе ОМС

16:38 21.10.2020 (обновлено: 16:42 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкВыдача полисов ОМС в Симферополе
Выдача полисов ОМС в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о реформе обязательного медицинского страхования (ОМС).
Документ, в частности, предусматривает передачу Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) полномочий страховщиков организовывать медицинскую помощь, оказываемую федеральными медицинскими организациями. При этом, согласно нему, нормативы объемов предоставления специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой федеральными медорганизациями, а также нормативы финансовых затрат на единицу предоставления такой помощи будут устанавливаться правительством РФ в составе базовой программы ОМС.
Также предлагается, чтобы объемы предоставления медицинской помощи распределялись между федеральными медицинскими организациями решением федерального органа исполнительной власти в устанавливаемом кабмином порядке с учетом мощностей таких организаций и объемов оказываемой медицинской помощи за счет иных источников финансирования.
Законопроектом также предлагается вдвое уменьшить нормативный размер средств, предоставляемых территориальным фондом ОМС на ведение дела страховой медицинской организацией. Это, по мнению его авторов, позволит высвободить средства обязательного страхования в объеме до 6,8 миллиарда рублей к 2023 году, которые могут быть направлены на реализацию территориальных программ ОМС.
Как сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, выступающий с докладом по законопроекту на пленарном заседании, до второго чтения обсуждение проекта закона пройдет на отдельном круглом столе.
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