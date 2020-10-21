https://ria.ru/20201021/ombudsmen-1580836629.html

Процедуру утверждения на должность омбудсмена могут пересмотреть

Процедуру утверждения на должность уполномоченного по правам человека могут пересмотреть, соответствующее предложение, поступившее от ЛДПР, поддержал глава... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:18

2020-10-21T15:18

2020-10-21T15:18

алексей диденко (политик)

павел крашенинников

лдпр

госдума рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Процедуру утверждения на должность уполномоченного по правам человека могут пересмотреть, соответствующее предложение, поступившее от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>, поддержал глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>.Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, согласно которому уполномоченным по правам человека в РФ может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ, омбудсмен не должен иметь зарубежных счетов и вкладов. Соответствующий проект закона внес в Госдуму президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ.В ходе обсуждения законопроекта глава комитета ГД по федеративному устройству <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Didenko_politik_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Диденко</a> (ЛДПР) обратил внимание на необходимость изменить процедуру утверждения уполномоченного на должность."Фракция ЛДПР неоднократно вносила в Государственную Думу проект федерального закона, связанный с процедурой избрания на должность уполномоченного по правам человека. Как вы знаете прекрасно, там двухэтажная процедура, двухэтапная: сначала включение в бюллетень для тайного голосования и последующее голосование. И совершенно непонятно, какие конституционно значимые цели преследовали законодатели, когда для включения в бюллетень для тайного голосования кандидату необходимо получить две трети голосов депутатов, а для избрания всего лишь простое большинство… Нам эта норма кажется избыточной", - сказал Диденко.Он отметил, что этот вопрос не является предметом ведения рассматриваемого закона, но ЛДПР будет предлагать соответствующую поправку."Мне кажется, что можно было бы это пересмотреть", - ответил Крашенинников.

https://ria.ru/20201021/ks-1580819311.html

https://ria.ru/20201021/pravitelstvo-1580813841.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей диденко (политик), павел крашенинников, лдпр, госдума рф, владимир путин, политика