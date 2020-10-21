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Путин исключил жесткие ограничения в России из-за коронавируса
Власти не планируют вводить жесткие ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса, заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T19:39
2020-10-21T19:39
алексей мордашов
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Власти не планируют вводить жесткие ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса, заявил <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">Российского союза промышленников и предпринимателей</a>.Так президент прокомментировал выступление основного акционера "Северстали" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Mordashov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Мордашова</a>, который попросил избежать закрытия производства. По словам бизнесмена, стоит очень сложная задача соблюсти баланс: с одной стороны — сохранить жизни россиян, с другой — обеспечить возможность заработка и сохранить занятость.Путин в свою очередь призвал предпринимателей следить за соблюдением правил в период пандемии коронавируса на предприятиях.Он попросил бизнес вместе со специалистами выработать конкретные корпоративные меры предосторожности.Точечные меры по борьбе с коронавирусом президент назвал оправданными, они будут применяться и дальше.По словам Путина, смертность от коронавируса в России выросла по сравнению с весной, но это связано с тщательной фиксацией причин, а общая смертность упала в два раза.По последним данным, с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 447 335 человек, из них почти 25 тысяч погибли, более 1,096 миллиона вылечились. За прошедшие сутки выявили 15 700 новых случаев, при этом зафиксирован рекорд по числу умерших пациентов — 317.
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html
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алексей мордашов, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика

Путин исключил жесткие ограничения в России из-за коронавируса

19:39 21.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Власти не планируют вводить жесткие ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса, заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Так президент прокомментировал выступление основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова, который попросил избежать закрытия производства. По словам бизнесмена, стоит очень сложная задача соблюсти баланс: с одной стороны — сохранить жизни россиян, с другой — обеспечить возможность заработка и сохранить занятость.
Человеческие клетки, инфицированные SARS-CoV-2. Удаление нейропилина-1 (NRP-1) снижает инфекцию (справа внизу) - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
12:21РИА Наука
Обнаружен второй путь проникновения коронавируса в клетки
Путин в свою очередь призвал предпринимателей следить за соблюдением правил в период пандемии коронавируса на предприятиях.
"Нужно строго следить за соблюдением на ваших предприятиях тех правил, которые предлагаются специалистами: врачами, медиками, санитарными врачами. Потому что от четкого соблюдения этих правил будет зависеть в конечном итоге ритмичность работы самого предприятия", — подчеркнул глава государства.
Он попросил бизнес вместе со специалистами выработать конкретные корпоративные меры предосторожности.
Точечные меры по борьбе с коронавирусом президент назвал оправданными, они будут применяться и дальше.
По словам Путина, смертность от коронавируса в России выросла по сравнению с весной, но это связано с тщательной фиксацией причин, а общая смертность упала в два раза.
По последним данным, с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 447 335 человек, из них почти 25 тысяч погибли, более 1,096 миллиона вылечились. За прошедшие сутки выявили 15 700 новых случаев, при этом зафиксирован рекорд по числу умерших пациентов — 317.
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Алексей МордашовРоссийский союз промышленников и предпринимателейВладимир ПутинЭкономика
 
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