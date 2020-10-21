https://ria.ru/20201021/ogranicheniya-1580872452.html

Власти не планируют вводить в России жесткие ограничения из-за COVID-19

В России не планируют вводить жесткие ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, но точечные меры оправданы, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:43

2020-10-21T17:43

2020-10-21T18:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> В России не планируют вводить жесткие ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, но точечные меры оправданы, заявил <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.По словам главы государства, смертность от COVID-19 выросла по сравнению с весной, однако это связано "с тщательной фиксацией причин", между тем общая смертность снизилась в два раза.По последним данным, с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 447 335 человек, из них почти 25 тысяч погибли, более 1,096 миллиона вылечились. За прошедшие сутки выявили 15 700 новых случаев, при этом зафиксирован рекорд по числу умерших пациентов — 317.На первом месте по приросту заболевших — Москва. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе не только стало больше тяжелых больных, которые находятся в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких: смертность также начала расти.Московские компании и предприятия обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Учащихся 6-11 классов перевели на дистанционную форму обучения. Пожилым людям рекомендовали по возможности оставаться дома и сократить число контактов. Помимо этого, в бары, ночные клубы и на дискотеки, работающие с полуночи до шести утра, теперь можно попасть при условии регистрации номера телефона по QR-коду или по смс.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580818516.html

https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html

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Путин: "Тотальных ограничений не планируется" Путин говорит, что тотальных ограничений не планируется 2020-10-21T17:43 true PT0M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, политика