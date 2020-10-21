https://ria.ru/20201021/ogranicheniya-1580872452.html
Власти не планируют вводить в России жесткие ограничения из-за COVID-19
В России не планируют вводить жесткие ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, но точечные меры оправданы, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:43
2020-10-21T17:43
2020-10-21T18:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> В России не планируют вводить жесткие ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, но точечные меры оправданы, заявил <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.По словам главы государства, смертность от COVID-19 выросла по сравнению с весной, однако это связано "с тщательной фиксацией причин", между тем общая смертность снизилась в два раза.По последним данным, с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 447 335 человек, из них почти 25 тысяч погибли, более 1,096 миллиона вылечились. За прошедшие сутки выявили 15 700 новых случаев, при этом зафиксирован рекорд по числу умерших пациентов — 317.На первом месте по приросту заболевших — Москва. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе не только стало больше тяжелых больных, которые находятся в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких: смертность также начала расти.Московские компании и предприятия обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Учащихся 6-11 классов перевели на дистанционную форму обучения. Пожилым людям рекомендовали по возможности оставаться дома и сократить число контактов. Помимо этого, в бары, ночные клубы и на дискотеки, работающие с полуночи до шести утра, теперь можно попасть при условии регистрации номера телефона по QR-коду или по смс.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580818516.html
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580879449_191:0:1738:1160_1400x0_80_0_0_ee827883089a0529d0345110ea6995e4.png
Путин: "Тотальных ограничений не планируется"
Путин говорит, что тотальных ограничений не планируется
2020-10-21T17:43
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PT0M14S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, политика
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
В России не планируют вводить жесткие ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, но точечные меры оправданы, заявил Владимир Путин
.
"По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать", — отметил президент на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
По словам главы государства, смертность от COVID-19 выросла по сравнению с весной, однако это связано "с тщательной фиксацией причин", между тем общая смертность снизилась в два раза.
"Появились препараты, медикаменты, вакцина появляется, и генеральный путь этой борьбы – это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране. <...> Я обращаюсь в данном случае к предпринимателям, которые занимаются этим видом деятельности, — пошире включаться в эту работу и обеспечить необходимое количество производимой российской вакцины", — добавил Путин.
По последним данным, с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 447 335 человек, из них почти 25 тысяч погибли, более 1,096 миллиона вылечились. За прошедшие сутки выявили 15 700 новых случаев, при этом зафиксирован рекорд по числу умерших пациентов — 317.
На первом месте по приросту заболевших — Москва. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе не только стало больше тяжелых больных, которые находятся в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких: смертность также начала расти.
Московские компании и предприятия обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Учащихся 6-11 классов перевели на дистанционную форму обучения. Пожилым людям рекомендовали по возможности оставаться дома и сократить число контактов.
Помимо этого, в бары, ночные клубы и на дискотеки, работающие с полуночи до шести утра, теперь можно попасть при условии регистрации номера телефона по QR-коду или по смс.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф