https://ria.ru/20201021/oae-1580771506.html

В ОАЭ начали выдавать отелям сертификаты на кошерную еду

Департамент по культуре и туризму столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби начал выдавать сертификаты гостиницам для подачи кошерных блюд в ресторанах в случае их... РИА Новости, 21.10.2020

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<strong>ДУБАЙ, 21 окт — РИА Новости.</strong> Департамент по культуре и туризму столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби начал выдавать сертификаты гостиницам для подачи кошерных блюд в ресторанах в случае их посещения израильскими туристами, сообщает The National со ссылкой на представителя департамента."По соглашению с Эмиратским агентством по выдаче сертификатов на приготовление кошерной пищи гостиницы Абу-Даби получают возможность стать обладателями бесплатных разрешений на 12 месяцев", — сообщило издание.Как пояснили в департаменте, чтобы получить сертификат, рестораны и кафе в отелях Абу-Даби должны выделить специальное место на кухне для приготовления только кошерной пищи в соответствии с требованиями кашрута — иудейской системы ритуальных правил. В меню такие блюда должны быть помечены особым образом.

https://ria.ru/20201015/pravila-1579896440.html

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оаэ

дубай (город)

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рестораны, абу-даби, гостиницы, отели, туризм, новости - туризм, оаэ, дубай (город), израиль, еда