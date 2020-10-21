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В ОАЭ начали выдавать отелям сертификаты на кошерную еду
Департамент по культуре и туризму столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби начал выдавать сертификаты гостиницам для подачи кошерных блюд в ресторанах в случае их... РИА Новости, 21.10.2020
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рестораны
абу-даби
гостиницы
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оаэ
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<strong>ДУБАЙ, 21 окт — РИА Новости.</strong> Департамент по культуре и туризму столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби начал выдавать сертификаты гостиницам для подачи кошерных блюд в ресторанах в случае их посещения израильскими туристами, сообщает The National со ссылкой на представителя департамента."По соглашению с Эмиратским агентством по выдаче сертификатов на приготовление кошерной пищи гостиницы Абу-Даби получают возможность стать обладателями бесплатных разрешений на 12 месяцев", — сообщило издание.Как пояснили в департаменте, чтобы получить сертификат, рестораны и кафе в отелях Абу-Даби должны выделить специальное место на кухне для приготовления только кошерной пищи в соответствии с требованиями кашрута — иудейской системы ритуальных правил. В меню такие блюда должны быть помечены особым образом.
https://ria.ru/20201015/pravila-1579896440.html
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дубай (город)
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рестораны, абу-даби, гостиницы, отели, туризм, новости - туризм, оаэ, дубай (город), израиль, еда

В ОАЭ начали выдавать отелям сертификаты на кошерную еду

20:30 21.10.2020
 
CC BY 2.0 / Marco Becerra / Burj Al ArabОтель Бурдж-эль-Араб
Отель Бурдж-эль-Араб - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
CC BY 2.0 / Marco Becerra / Burj Al Arab
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ДУБАЙ, 21 окт — РИА Новости. Департамент по культуре и туризму столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби начал выдавать сертификаты гостиницам для подачи кошерных блюд в ресторанах в случае их посещения израильскими туристами, сообщает The National со ссылкой на представителя департамента.
"По соглашению с Эмиратским агентством по выдаче сертификатов на приготовление кошерной пищи гостиницы Абу-Даби получают возможность стать обладателями бесплатных разрешений на 12 месяцев", — сообщило издание.
Как пояснили в департаменте, чтобы получить сертификат, рестораны и кафе в отелях Абу-Даби должны выделить специальное место на кухне для приготовления только кошерной пищи в соответствии с требованиями кашрута — иудейской системы ритуальных правил. В меню такие блюда должны быть помечены особым образом.
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ТуризмРестораныАбу-ДабиГостиницыОтелиТуризмНовости - ТуризмОАЭДубай (город)ИзраильЕда
 
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