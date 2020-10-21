https://ria.ru/20201021/oae-1580771506.html
В ОАЭ начали выдавать отелям сертификаты на кошерную еду
Департамент по культуре и туризму столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби начал выдавать сертификаты гостиницам для подачи кошерных блюд в ресторанах в случае их... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T20:30
2020-10-21T20:30
2020-10-21T20:30
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<strong>ДУБАЙ, 21 окт — РИА Новости.</strong> Департамент по культуре и туризму столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби начал выдавать сертификаты гостиницам для подачи кошерных блюд в ресторанах в случае их посещения израильскими туристами, сообщает The National со ссылкой на представителя департамента."По соглашению с Эмиратским агентством по выдаче сертификатов на приготовление кошерной пищи гостиницы Абу-Даби получают возможность стать обладателями бесплатных разрешений на 12 месяцев", — сообщило издание.Как пояснили в департаменте, чтобы получить сертификат, рестораны и кафе в отелях Абу-Даби должны выделить специальное место на кухне для приготовления только кошерной пищи в соответствии с требованиями кашрута — иудейской системы ритуальных правил. В меню такие блюда должны быть помечены особым образом.
https://ria.ru/20201015/pravila-1579896440.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рестораны, абу-даби, гостиницы, отели, туризм, новости - туризм, оаэ, дубай (город), израиль, еда
ДУБАЙ, 21 окт — РИА Новости. Департамент по культуре и туризму столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби начал выдавать сертификаты гостиницам для подачи кошерных блюд в ресторанах в случае их посещения израильскими туристами, сообщает The National со ссылкой на представителя департамента.
"По соглашению с Эмиратским агентством по выдаче сертификатов на приготовление кошерной пищи гостиницы Абу-Даби получают возможность стать обладателями бесплатных разрешений на 12 месяцев", — сообщило издание.
Как пояснили в департаменте, чтобы получить сертификат, рестораны и кафе в отелях Абу-Даби должны выделить специальное место на кухне для приготовления только кошерной пищи в соответствии с требованиями кашрута — иудейской системы ритуальных правил. В меню такие блюда должны быть помечены особым образом.