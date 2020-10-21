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Шоубиз
https://ria.ru/20201021/nyusha-1580800660.html
"Нюша снова беременна?" Поклонники радуются за певицу
После того, как Нюша (Анна Шурочкина) разместила в инстаграме новые фотографии, на которых позирует в коротком платье-комбинации, многие поклонники предположили РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:34
2020-10-21T13:34
музыка
шоубиз
игорь сивов
знаменитости
звезды
нюша шурочкина (анна шурочкина)
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости</strong>. После того, как Нюша (Анна Шурочкина) разместила в инстаграме новые фотографии, на которых позирует в коротком платье-комбинации, многие поклонники предположили в комментариях, что поп-звезда беременна. По их мнению, у певицы явно округлился живот, который на снимках она пытается прикрыть рукой или вообще встает в пол-оборота. "Похоже, да, она снова беременна", – предположила marinafilatova6548. "Второй малыш на подходе?" – присоединилась к обсуждению avdeeva1297. "Бремя на тебе очень красивое", – написал shavaddintairov. "Ура!" – поделилась эмоциями esliashevaainagul. "Красотка", – считает liudmilan86.Нюша пока никак не отреагировала на записи фанатов. Еще в декабре прошлого года она <a href="https://www.instagram.com/p/B6LhYimC69s/?utm_source=ig_embed" target="_blank">опровергла</a> подобную информацию. С 2017 года певица замужем за главным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. В 2018 году у пары родилась дочь, которую супруги назвали необычным именем Симба.
https://ria.ru/20200702/1573801794.html
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Новости
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музыка, игорь сивов, знаменитости, звезды, нюша шурочкина (анна шурочкина)

"Нюша снова беременна?" Поклонники радуются за певицу

13:34 21.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПевица Нюша во время выступления
Певица Нюша во время выступления - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. После того, как Нюша (Анна Шурочкина) разместила в инстаграме новые фотографии, на которых позирует в коротком платье-комбинации, многие поклонники предположили в комментариях, что поп-звезда беременна.
По их мнению, у певицы явно округлился живот, который на снимках она пытается прикрыть рукой или вообще встает в пол-оборота.
"Мне одной показалось, что она беременна?" – поинтересовалась kriukova6488.
"Похоже, да, она снова беременна", – предположила marinafilatova6548. "Второй малыш на подходе?" – присоединилась к обсуждению avdeeva1297. "Бремя на тебе очень красивое", – написал shavaddintairov. "Ура!" – поделилась эмоциями esliashevaainagul. "Красотка", – считает liudmilan86.
Нюша пока никак не отреагировала на записи фанатов. Еще в декабре прошлого года она опровергла подобную информацию.
С 2017 года певица замужем за главным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. В 2018 году у пары родилась дочь, которую супруги назвали необычным именем Симба.
Интервью певицы Нюши на канале PEOPLETALK TV. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.07.2020
2 июля, 19:18Культура
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ШоубизМузыкаИгорь СивовЗнаменитостизвездыНюша Шурочкина (Анна Шурочкина)
 
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