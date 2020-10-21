https://ria.ru/20201021/nyusha-1580800660.html

"Нюша снова беременна?" Поклонники радуются за певицу

После того, как Нюша (Анна Шурочкина) разместила в инстаграме новые фотографии, на которых позирует в коротком платье-комбинации, многие поклонники предположили РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:34

2020-10-21T13:34

2020-10-21T13:34

музыка

шоубиз

игорь сивов

знаменитости

звезды

нюша шурочкина (анна шурочкина)

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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости</strong>. После того, как Нюша (Анна Шурочкина) разместила в инстаграме новые фотографии, на которых позирует в коротком платье-комбинации, многие поклонники предположили в комментариях, что поп-звезда беременна. По их мнению, у певицы явно округлился живот, который на снимках она пытается прикрыть рукой или вообще встает в пол-оборота. "Похоже, да, она снова беременна", – предположила marinafilatova6548. "Второй малыш на подходе?" – присоединилась к обсуждению avdeeva1297. "Бремя на тебе очень красивое", – написал shavaddintairov. "Ура!" – поделилась эмоциями esliashevaainagul. "Красотка", – считает liudmilan86.Нюша пока никак не отреагировала на записи фанатов. Еще в декабре прошлого года она <a href="https://www.instagram.com/p/B6LhYimC69s/?utm_source=ig_embed" target="_blank">опровергла</a> подобную информацию. С 2017 года певица замужем за главным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. В 2018 году у пары родилась дочь, которую супруги назвали необычным именем Симба.

https://ria.ru/20200702/1573801794.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, игорь сивов, знаменитости, звезды, нюша шурочкина (анна шурочкина)