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https://ria.ru/20201021/nos-1580833272.html
Российский мультфильм номинировали на премию Европейской киноакадемии
Мультфильм "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского стал одним из претендентов на премию за лучший европейский анимационный полнометражный фильм 2020... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T19:42
2020-10-21T19:42
культура
кино и сериалы
новости культуры
анси
франция
бельгия
андрей хржановский
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости</strong>. Мультфильм "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского <a href="https://www.europeanfilmacademy.org/News-detail.155.0.html?&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=839&amp;cHash=a71f3a542c4a5b5690c1c5028957d33f" target="_blank">стал</a> одним из претендентов на премию за лучший европейский анимационный полнометражный фильм 2020 года. "Мы очень рады этому обстоятельству, спасибо Европейской киноакадемии за то, что выбрали наш фильм", — прокомментировали РИА Новости номинацию в студии "Шар", на которой была создана лента.Помимо работы Андрея Хржановского в число номинантов вошли "Сalamity" Реми Шайе (Франция – Дания) про детство девочки, которой приходится заботиться о братьях и сестрах, "Josep" Ореля (Орелиана Фромана) про гражданскую войну в Испании (Франция – Бельгия – Испания) и "Клаус" Серхио Паблоса про происхождение мифа о Санта-Клаусе (Испания). Победителя выберут 3800 членов Европейской киноакадемии. Награждение пройдет онлайн 12 декабря. "Нос, или Заговор "не таких" стал первым российским полнометражным фильмом, который удостоился Приза жюри Международного фестиваля анимационного кино в Анси летом 2020 года.Российская премьера проекта состоялась осенью на открытии "Кинотавра".
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кино и сериалы, новости культуры, анси, франция, бельгия, андрей хржановский

Российский мультфильм номинировали на премию Европейской киноакадемии

19:42 21.10.2020
 
© Школа-студия "Шар", 2020Кадр из мультфильма "Нос, или Заговор не таких"
Кадр из мультфильма Нос, или Заговор не таких - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Школа-студия "Шар", 2020
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Мультфильм "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского стал одним из претендентов на премию за лучший европейский анимационный полнометражный фильм 2020 года.
"Мы очень рады этому обстоятельству, спасибо Европейской киноакадемии за то, что выбрали наш фильм", — прокомментировали РИА Новости номинацию в студии "Шар", на которой была создана лента.
Помимо работы Андрея Хржановского в число номинантов вошли "Сalamity" Реми Шайе (Франция – Дания) про детство девочки, которой приходится заботиться о братьях и сестрах, "Josep" Ореля (Орелиана Фромана) про гражданскую войну в Испании (Франция – Бельгия – Испания) и "Клаус" Серхио Паблоса про происхождение мифа о Санта-Клаусе (Испания).
Победителя выберут 3800 членов Европейской киноакадемии. Награждение пройдет онлайн 12 декабря.
"Нос, или Заговор "не таких" стал первым российским полнометражным фильмом, который удостоился Приза жюри Международного фестиваля анимационного кино в Анси летом 2020 года.
Российская премьера проекта состоялась осенью на открытии "Кинотавра".
Анимационный фильм Нос, или Заговор не таких Андрея Хржановского - РИА Новости, 1920, 21.06.2020
21 июня, 14:40Культура
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз фестиваля в Анси
 
КультураКино и сериалыНовости культурыАнсиФранцияБельгияАндрей Хржановский
 
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