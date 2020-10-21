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Россиянам перечислили "опасности" четырехдневной рабочей недели
Переход на четырехдневную рабочую неделю грозит россиянам рядом проблем, заявил заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T22:07
2020-10-21T22:07
удаленная работа
россия
работа
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Переход на четырехдневную рабочую неделю грозит россиянам рядом проблем, заявил заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> Михаил Терентьев в разговоре с <a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вечерней Москвой"</a>.По его мнению, инициатива может перессорить россиян, так как возникнут сложности в вопросе оплаты труда."Повысятся ли интенсивность и производительность труда в оставшиеся дни? Каким образом? Какими будут заработки при новых условиях? Устроят ли они людей?" — спросил он.Парламентария поддержал кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. По его мнению, изменение графика может негативно сказаться как на работниках, так и на работодателях, так как уменьшатся либо зарплаты, либо производительность труда."Я считаю, что новации с переходом на четыре рабочих дня не являются выигрышными. Никто толком не понимает, для чего такие сложности. Политического смысла не видно, экономического — тем более", — заключил эксперт.Также Бунич считает, что вопрос о введении четырехдневной рабочей недели является несвоевременным, так как вызовет путаницу. По его словам, сейчас многие россияне перешли на удаленную работу и гибкий график, и дополнительные нововведения для них неактуальны.Вернуться к вопросу о переходе на "четырехдневку" накануне призвал зампредседателя Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/">Дмитрий Медведев</a>. По его словам, вопросы изменения трудового законодательства следует оставлять в повестке.
https://ria.ru/20200921/onischenko-1577530330.html
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удаленная работа, россия, работа, общество

Россиянам перечислили "опасности" четырехдневной рабочей недели

22:07 21.10.2020
 
CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
CC0 / StartupStockPhotos /
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Переход на четырехдневную рабочую неделю грозит россиянам рядом проблем, заявил заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Госдумы Михаил Терентьев в разговоре с "Вечерней Москвой".
По его мнению, инициатива может перессорить россиян, так как возникнут сложности в вопросе оплаты труда.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 09:26
Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России
"Повысятся ли интенсивность и производительность труда в оставшиеся дни? Каким образом? Какими будут заработки при новых условиях? Устроят ли они людей?" — спросил он.
Парламентария поддержал кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. По его мнению, изменение графика может негативно сказаться как на работниках, так и на работодателях, так как уменьшатся либо зарплаты, либо производительность труда.
"Я считаю, что новации с переходом на четыре рабочих дня не являются выигрышными. Никто толком не понимает, для чего такие сложности. Политического смысла не видно, экономического — тем более", — заключил эксперт.
Также Бунич считает, что вопрос о введении четырехдневной рабочей недели является несвоевременным, так как вызовет путаницу. По его словам, сейчас многие россияне перешли на удаленную работу и гибкий график, и дополнительные нововведения для них неактуальны.
Вернуться к вопросу о переходе на "четырехдневку" накануне призвал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, вопросы изменения трудового законодательства следует оставлять в повестке.
Работа машиностроительного завода в Германии - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 11:51
В Германии хотят выйти из кризиса с помощью четырехдневной рабочей недели
 
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