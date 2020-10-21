https://ria.ru/20201021/nedelya-1580755325.html
В ФНПР рассказали о перспективах сокращения рабочей недели в России
Обсуждение возможности перехода России на четырехдневную рабочую неделю сейчас не ведется, воплощение этой идеи будет зависеть от экономической ситуации в... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T07:05
2020-10-21T07:05
2020-10-21T07:08
олег соколов
работа
россия
федерация независимых профсоюзов россии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
москва
общество
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Оценена вероятность сокращения рабочей недели в России
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Обсуждение возможности перехода России на четырехдневную рабочую неделю сейчас не ведется, воплощение этой идеи будет зависеть от экономической ситуации в стране, заявил РИА Новости секретарь Федерации независимых профсоюзов России (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a>) Олег Соколов.Так он ответил на вопрос о том, ведется ли обсуждение темы перехода на четырехдневную рабочую неделю в рамках Российской трехсторонней комиссии (РТК).По его словам, общая позиция, сформированная в ходе обсуждений, заключалась в том, что "в перспективе надо двигаться в сторону снижения продолжительности рабочей недели"."Это была сформулированная позиция общая, причем с разной степенью к этому отнеслись. Профсоюзы и Минтруд посчитали, что, да, в этом направлении надо двигаться. Работодатели более осторожно высказались в этом направлении", — отметил он.Скорее всего, уточнил Соколов, первоочередной шаг — это не четырехдневка, а сокращение продолжительности рабочей недели с сорока часов на меньшее количество.Он также добавил, что эта перспектива зависит от развития ситуации в экономике.
https://ria.ru/20200903/rabota-1576667877.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег соколов, работа, россия, федерация независимых профсоюзов россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), москва, общество
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Обсуждение возможности перехода России на четырехдневную рабочую неделю сейчас не ведется, воплощение этой идеи будет зависеть от экономической ситуации в стране, заявил РИА Новости секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР
) Олег Соколов.
Так он ответил на вопрос о том, ведется ли обсуждение темы перехода на четырехдневную рабочую неделю в рамках Российской трехсторонней комиссии (РТК).
"Нет, оно не ведется сейчас, это обсуждение. Вот тогда, когда Медведев выступил с этой инициативой, был какой-то определенный толчок в обсуждении, определенный цикл обсуждений прошел в Минтруде, правда, еще при прежнем министре, и в РТК", — подчеркнул Соколов.
По его словам, общая позиция, сформированная в ходе обсуждений, заключалась в том, что "в перспективе надо двигаться в сторону снижения продолжительности рабочей недели".
"Это была сформулированная позиция общая, причем с разной степенью к этому отнеслись. Профсоюзы и Минтруд посчитали, что, да, в этом направлении надо двигаться. Работодатели более осторожно высказались в этом направлении", — отметил он.
Скорее всего, уточнил Соколов, первоочередной шаг — это не четырехдневка, а сокращение продолжительности рабочей недели с сорока часов на меньшее количество.
Он также добавил, что эта перспектива зависит от развития ситуации в экономике.