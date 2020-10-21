https://ria.ru/20201021/nds-1580821677.html

Россия обнулит НДС на морскую перевалку и ледокольное сопровождение груза

Правительство решило обнулить НДС на морскую перевалку и ледокольное сопровождение экспортных грузов, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин, выступая на... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T14:11

2020-10-21T14:11

2020-10-21T14:37

северный морской путь

россия

михаил мишустин

правительство рф

экономика

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<strong>МУРМАНСК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Правительство решило обнулить НДС на морскую перевалку и ледокольное сопровождение экспортных грузов, сообщил глава кабмина <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>, выступая на совещании по развитию Севморпути в <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманске</a>."Регион имеет право предоставлять льготы по налогу на прибыль для организаций для стимулирования дальнейшего роста перевозок экспортных российских грузов. Принято решение снизить до нуля соответствующую ставку налога на добавленную стоимость на морскую перевалку и на соответствующее ледокольное сопровождение", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20190409/1552396604.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный морской путь, россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика