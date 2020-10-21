https://ria.ru/20201021/ndfl-1580865001.html

Минфин уточнил перечень доходов для применения повышенной ставки НДФЛ

Минфин РФ по итогам обсуждения с парламентом и регионами уточнил перечень доходов, подпадающий под повышенный НДФЛ в 15%, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:14

2020-10-21T17:14

2020-10-21T17:14

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank">Минфин РФ</a> по итогам обсуждения с парламентом и регионами уточнил перечень доходов, подпадающий под повышенный НДФЛ в 15%, говорится в сообщении министерства.Так, предлагается не распространять повышенную ставку на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта внесены в правительство. Дума в среду приняла в первом чтении проект о повышении НДФЛ до 15% для доходов выше 5 миллионов рублей в год.Новой ставкой будет облагаться та часть доходов, которая превышает 5 миллионов рублей в год. "При определении параметров повышения ставки исходили из того, чтобы мера затронула лишь незначительную часть населения с высокими доходами. И одновременно не привела к оттоку налоговых резидентов – в сравнении с другими странами ставка НДФЛ в России остается более привлекательной, даже с учетом повышения", - добавляется в сообщении.Минфин отмечает, что данная новация не приведет к увеличению административной нагрузки на граждан, так как налоговые органы самостоятельно будут исчислять сумму налога, которую необходимо доплатить по итогам налогового периода.Дополнительные поступления в размере 190 миллиардов рублей от повышения НДФЛ за три года (с 2021 по 2023 годы) будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями. "Сейчас в правительстве прорабатывается механизм целевого использования этих средств", - сообщает министерство.

https://ria.ru/20201019/vychet-1580554333.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов рф (минфин россии), экономика