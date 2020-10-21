https://ria.ru/20201021/ndfl-1580865001.html
Минфин уточнил перечень доходов для применения повышенной ставки НДФЛ
Минфин РФ по итогам обсуждения с парламентом и регионами уточнил перечень доходов, подпадающий под повышенный НДФЛ в 15%, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:14
2020-10-21T17:14
2020-10-21T17:14
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:34:3200:1834_1400x0_80_0_0_c1283c611fedf2349ecc6e501821991e.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank">Минфин РФ</a> по итогам обсуждения с парламентом и регионами уточнил перечень доходов, подпадающий под повышенный НДФЛ в 15%, говорится в сообщении министерства.Так, предлагается не распространять повышенную ставку на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта внесены в правительство. Дума в среду приняла в первом чтении проект о повышении НДФЛ до 15% для доходов выше 5 миллионов рублей в год.Новой ставкой будет облагаться та часть доходов, которая превышает 5 миллионов рублей в год. "При определении параметров повышения ставки исходили из того, чтобы мера затронула лишь незначительную часть населения с высокими доходами. И одновременно не привела к оттоку налоговых резидентов – в сравнении с другими странами ставка НДФЛ в России остается более привлекательной, даже с учетом повышения", - добавляется в сообщении.Минфин отмечает, что данная новация не приведет к увеличению административной нагрузки на граждан, так как налоговые органы самостоятельно будут исчислять сумму налога, которую необходимо доплатить по итогам налогового периода.Дополнительные поступления в размере 190 миллиардов рублей от повышения НДФЛ за три года (с 2021 по 2023 годы) будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями. "Сейчас в правительстве прорабатывается механизм целевого использования этих средств", - сообщает министерство.
https://ria.ru/20201019/vychet-1580554333.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_235:0:2966:2048_1400x0_80_0_0_02b6dde0185042d2695d7df8ebeb7c6f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов рф (минфин россии), экономика
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минфин РФ
по итогам обсуждения с парламентом и регионами уточнил перечень доходов, подпадающий под повышенный НДФЛ в 15%, говорится в сообщении министерства.
Так, предлагается не распространять повышенную ставку на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта внесены в правительство. Дума в среду приняла в первом чтении проект о повышении НДФЛ до 15% для доходов выше 5 миллионов рублей в год.
"Считаем обоснованным применение такого подхода, когда НДФЛ повышается для периодических выплат, при этом мера не затрагивает большинство нерегулярных доходов и разовых выплат. В противном случае повышенный налог пришлось бы, в том числе, платить людям с невысоким уровнем доходов, что в целом противоречит концепции введения новой ставки налогообложения и принципу социальной справедливости", - указывает Минфин.
Новой ставкой будет облагаться та часть доходов, которая превышает 5 миллионов рублей в год. "При определении параметров повышения ставки исходили из того, чтобы мера затронула лишь незначительную часть населения с высокими доходами. И одновременно не привела к оттоку налоговых резидентов – в сравнении с другими странами ставка НДФЛ в России остается более привлекательной, даже с учетом повышения", - добавляется в сообщении.
Минфин отмечает, что данная новация не приведет к увеличению административной нагрузки на граждан, так как налоговые органы самостоятельно будут исчислять сумму налога, которую необходимо доплатить по итогам налогового периода.
Дополнительные поступления в размере 190 миллиардов рублей от повышения НДФЛ за три года (с 2021 по 2023 годы) будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями. "Сейчас в правительстве прорабатывается механизм целевого использования этих средств", - сообщает министерство.