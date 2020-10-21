https://ria.ru/20201021/natsizm-1580888160.html
Жительницу Ялты заподозрили в реабилитации нацизма
Следователи Крыма завели дело о реабилитации нацизма в отношении жительницы Ялты, распространявшей в соцсети сведения, где она, по данным СК, положительно... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:57
2020-10-21T18:57
2020-10-21T18:57
следственный комитет россии (ск рф)
ялта
республика крым
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Следователи <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма </a>завели дело о реабилитации нацизма в отношении жительницы <a href="http://ria.ru/location_Yalta/" target="_blank" data-auto="true">Ялты</a>, распространявшей в соцсети сведения, где она, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, положительно оценивала идеологию фашизма."…Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ - "Реабилитация нацизма". В настоящее время установлена причастность к совершению данного преступления жительницы Ялты", - сообщили в СУСК по Крыму и Севастополю. Максимальная санкция – лишение свободы на три года.Крымчанка, по заявлению следствия, в соцсети отрицала факты, установленные приговором Международного военного трибунала, распространила ложные сведения о деятельности <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> в годы Второй мировой войны, дав положительную оценку идеологии фашизма.Как отмечает СК, в квартире женщины прошел обыск, изъята религиозная литература, в том числе с признаками экстремизма, которая направлена на экспертизу.
https://ria.ru/20200523/1571886946.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), ялта, республика крым, происшествия