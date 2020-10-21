https://ria.ru/20201021/napadenie-1580765627.html
Нападение на пенсионерку во Владивостоке попало на видео
Полиция во Владивостоке ищет мужчину, который на улице толкнул 84-летнюю пенсионерку и похитил у нее сумку с деньгами и телефоном, возбуждено дело, сообщил РИА... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T09:40
2020-10-21T09:40
2020-10-21T09:41
владивосток
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости.</strong> Полиция во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> ищет мужчину, который на улице толкнул 84-летнюю пенсионерку и похитил у нее сумку с деньгами и телефоном, возбуждено дело, сообщил РИА Новости представитель УМВД по <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморскому краю</a>.В соцсетях широко разошлось видео с камеры видеонаблюдения у жилого дома во Владивостоке. На кадрах видно, как днем по двору дома идет пенсионерка с сумками и тростью. К ней подходит мужчина в капюшоне, толкает ее, забирает сумку и уходит."В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Владивостоку обратилась 84-летняя жительница краевой столицы. Пенсионерка сообщила, что во дворе дома неизвестный мужчина напал на нее и открыто похитил сумку. Видео об инциденте появилось в социальных сетях. По словам пожилой женщины, в сумке находились денежные средства и мобильный телефон", - сказал собеседник.По его словам, полицейские осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения, опросили потерпевшую."В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ "грабеж", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20200311/1568416940.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости.
Полиция во Владивостоке
ищет мужчину, который на улице толкнул 84-летнюю пенсионерку и похитил у нее сумку с деньгами и телефоном, возбуждено дело, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю
.
В соцсетях широко разошлось видео с камеры видеонаблюдения у жилого дома во Владивостоке. На кадрах видно, как днем по двору дома идет пенсионерка с сумками и тростью. К ней подходит мужчина в капюшоне, толкает ее, забирает сумку и уходит.
"В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Владивостоку обратилась 84-летняя жительница краевой столицы. Пенсионерка сообщила, что во дворе дома неизвестный мужчина напал на нее и открыто похитил сумку. Видео об инциденте появилось в социальных сетях. По словам пожилой женщины, в сумке находились денежные средства и мобильный телефон", - сказал собеседник.
По его словам, полицейские осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения, опросили потерпевшую.
"В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ "грабеж", - добавил собеседник агентства.