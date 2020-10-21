https://ria.ru/20201021/nalog-1580858529.html

Дума одобрила повышение НДФЛ для доходов больше 5 млн руб. в год

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов, превышающих 5... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T16:50

2020-10-21T16:50

2020-10-21T18:03

госдума рф

вячеслав володин

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Он отмечал, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.По оценке кабмина, дополнительные поступления НДФЛ в результате повышения составят 60 миллиардов рублей в 2021 году, 64 миллиарда - в 2022 году, 68,5 миллиарда - в 2023 году."Поправки в Налоговый кодекс о 15% НДФЛ – один из бюджетообразующих законов, над которыми Госдума работает в эту сессию. Он позволит нам поддержать и защитить тех, кто больше всего в этом нуждается", - заявил журналистам председатель Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>.Комитет Госдумы по бюджету и налогам намерен ко второму чтению, которое запланировано на 10 ноября, уточнить доходы, подпадающие под повышенный налог. В частности, он планирует рассмотреть вопрос о сохранении ставки 13% при налогообложении страховых выплат, в первую очередь, выплат по негосударственному пенсионному страхованию и по возмещению вреда, а также доходов, полученных от продажи любого имущества, а не только недвижимого.Комитет также обсудит возможность сохранения единых принципов налогообложения доходов от долевого участия вне зависимости от их получателей. Дополнительно он намерен обсудить порядок налогообложения процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ, для налоговых резидентов РФ и физлиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ.

https://ria.ru/20201019/vychet-1580554333.html

https://ria.ru/20200714/1574327408.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, экономика