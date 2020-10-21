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Дума одобрила повышение НДФЛ для доходов больше 5 млн руб. в год
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов, превышающих 5... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T16:50
2020-10-21T18:03
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Он отмечал, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.По оценке кабмина, дополнительные поступления НДФЛ в результате повышения составят 60 миллиардов рублей в 2021 году, 64 миллиарда - в 2022 году, 68,5 миллиарда - в 2023 году."Поправки в Налоговый кодекс о 15% НДФЛ – один из бюджетообразующих законов, над которыми Госдума работает в эту сессию. Он позволит нам поддержать и защитить тех, кто больше всего в этом нуждается", - заявил журналистам председатель Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>.Комитет Госдумы по бюджету и налогам намерен ко второму чтению, которое запланировано на 10 ноября, уточнить доходы, подпадающие под повышенный налог. В частности, он планирует рассмотреть вопрос о сохранении ставки 13% при налогообложении страховых выплат, в первую очередь, выплат по негосударственному пенсионному страхованию и по возмещению вреда, а также доходов, полученных от продажи любого имущества, а не только недвижимого.Комитет также обсудит возможность сохранения единых принципов налогообложения доходов от долевого участия вне зависимости от их получателей. Дополнительно он намерен обсудить порядок налогообложения процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ, для налоговых резидентов РФ и физлиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ.
https://ria.ru/20201019/vychet-1580554333.html
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госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, экономика

Дума одобрила повышение НДФЛ для доходов больше 5 млн руб. в год

16:50 21.10.2020 (обновлено: 18:03 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год.
Президент России Владимир Путин ранее предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Он отмечал, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.
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По оценке кабмина, дополнительные поступления НДФЛ в результате повышения составят 60 миллиардов рублей в 2021 году, 64 миллиарда - в 2022 году, 68,5 миллиарда - в 2023 году.
"Поправки в Налоговый кодекс о 15% НДФЛ – один из бюджетообразующих законов, над которыми Госдума работает в эту сессию. Он позволит нам поддержать и защитить тех, кто больше всего в этом нуждается", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам намерен ко второму чтению, которое запланировано на 10 ноября, уточнить доходы, подпадающие под повышенный налог. В частности, он планирует рассмотреть вопрос о сохранении ставки 13% при налогообложении страховых выплат, в первую очередь, выплат по негосударственному пенсионному страхованию и по возмещению вреда, а также доходов, полученных от продажи любого имущества, а не только недвижимого.
Комитет также обсудит возможность сохранения единых принципов налогообложения доходов от долевого участия вне зависимости от их получателей. Дополнительно он намерен обсудить порядок налогообложения процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ, для налоговых резидентов РФ и физлиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ.
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