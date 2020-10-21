https://ria.ru/20201021/nakhodka-1580756044.html

В Хабаровском крае нашли уникальные находки времен Гражданской войны

Останки, нательные кресты и другие элементы снаряжения и вооружения противоборствующих сторон времен Гражданской войны на Дальнем Востоке обнаружили поисковики... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T07:27

2020-10-21T07:27

2020-10-21T09:00

фонд президентских грантов

поисковое движение россии

дальний восток

хабаровск

владивосток

хабаровский край

бикинский район

общество

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<strong>ХАБАРОВСК, 21 окт — РИА Новости.</strong> Останки, нательные кресты и другие элементы снаряжения и вооружения противоборствующих сторон времен Гражданской войны на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> обнаружили поисковики в селе Васильевка Бикинского района <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a>, находки передадут в музеи региона, сообщает пресс-служба врио губернатора края.Гражданская война в России (7 ноября 1917 — 16 июля 1923 годов) стала результатом революционного кризиса в <a href="http://ria.ru/location_Rossijjskaja_imperija/" target="_blank" data-auto="true">Российской Империи</a> в начале XX века, начавшегося с революции 1905—1907 годов. На Дальнем Востоке военные действия разворачивались в 1918—1922 годах. Наиболее крупными антибольшевистскими формированиями были Дальневосточная армия генерала Г.М. Семёнова (контролировала район <a href="http://ria.ru/location_CHita/" target="_blank" data-auto="true">Читы</a>) и Земская рать генерала М.К. Дитерихса (контролировала <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивосток</a> и часть Приморья).Раскопки в Хабаровском крае проходили на месте, где в 1921-1922 годах шли не менее значимые и кровопролитные бои, чем широко известные события под Волочаевкой (9–12 февраля в районе станции Волочаевка фронт белых был прорван). По приблизительным оценкам, только среди "красных" в окрестностях Васильевки погибло около тысячи человек. В 1960-е годы там проводились захоронения и перезахоронения. С тех пор стоят мемориалы, но погребены далеко не все.Более 100 молодых людей со всего Хабаровского края из "Школы поисковика" изучили территорию на наличие следов боя, а также составили схемы сражения. Как рассказали в главном управлении внутренней политики края, организовать экспедицию получилось благодаря победе регионального отделения ООД "<a href="http://ria.ru/organization_Poiskovoe_dvizhenie_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Поисковое движение России</a>" в конкурсе <a href="http://ria.ru/organization_Fond_prezidentskikh_grantov/" target="_blank" data-auto="true">Фонда президентских грантов</a>, а также губернаторских грантов. Всего состоялось три выезда в село Васильевка.Основная часть уникальных находок будет передана в Краеведческий музей имени Гродекова, остальные в районные музеи.

https://ria.ru/20201020/artifacts-1580541388.html

https://ria.ru/20180118/1512777087.html

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хабаровск

владивосток

хабаровский край

бикинский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд президентских грантов, поисковое движение россии, дальний восток, хабаровск, владивосток, хабаровский край, бикинский район, общество