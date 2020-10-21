В Хабаровском крае нашли уникальные находки времен Гражданской войны
07:27 21.10.2020 (обновлено: 09:00 21.10.2020)
© Фото : Правительство Хабаровского краяНаходки времен Гражданской войны, найденные в Хабаровском крае
ХАБАРОВСК, 21 окт — РИА Новости. Останки, нательные кресты и другие элементы снаряжения и вооружения противоборствующих сторон времен Гражданской войны на Дальнем Востоке обнаружили поисковики в селе Васильевка Бикинского района Хабаровского края, находки передадут в музеи региона, сообщает пресс-служба врио губернатора края.
Гражданская война в России (7 ноября 1917 — 16 июля 1923 годов) стала результатом революционного кризиса в Российской Империи в начале XX века, начавшегося с революции 1905—1907 годов. На Дальнем Востоке военные действия разворачивались в 1918—1922 годах. Наиболее крупными антибольшевистскими формированиями были Дальневосточная армия генерала Г.М. Семёнова (контролировала район Читы) и Земская рать генерала М.К. Дитерихса (контролировала Владивосток и часть Приморья).
Раскопки в Хабаровском крае проходили на месте, где в 1921-1922 годах шли не менее значимые и кровопролитные бои, чем широко известные события под Волочаевкой (9–12 февраля в районе станции Волочаевка фронт белых был прорван). По приблизительным оценкам, только среди "красных" в окрестностях Васильевки погибло около тысячи человек. В 1960-е годы там проводились захоронения и перезахоронения. С тех пор стоят мемориалы, но погребены далеко не все.
"В ходе поисковых работ были обнаружены останки, нательные кресты, а также различные предметы, которые, предположительно, являются элементами снаряжения и вооружения противоборствующих сторон. Возраст и принадлежность останков сейчас определяется специалистами", - сообщает пресс-служба правительства края.
Более 100 молодых людей со всего Хабаровского края из "Школы поисковика" изучили территорию на наличие следов боя, а также составили схемы сражения. Как рассказали в главном управлении внутренней политики края, организовать экспедицию получилось благодаря победе регионального отделения ООД "Поисковое движение России" в конкурсе Фонда президентских грантов, а также губернаторских грантов. Всего состоялось три выезда в село Васильевка.
Основная часть уникальных находок будет передана в Краеведческий музей имени Гродекова, остальные в районные музеи.
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