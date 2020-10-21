https://ria.ru/20201021/mutatsii-1580825463.html
Центр "Вектор" выявил более 80 мутаций коронавируса
Государственный научный центр "Вектор" выявил более 80 мутаций коронавируса, но они не влияют на эффективность разработанной вакцины, заявил директор центра... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:29
2020-10-21T14:29
2020-10-21T14:29
распространение нового коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Государственный научный центр "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_cen" target="_blank">Вектор</a>" выявил более 80 мутаций коронавируса, но они не влияют на эффективность разработанной вакцины, заявил директор центра <a href="https://ria.ru/person_rinat-maksyutov" target="_blank">Ринат Максютов</a>.Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> на прошлой неделе объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580482107.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, владимир путин, общество