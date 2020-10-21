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Центр "Вектор" выявил более 80 мутаций коронавируса
Государственный научный центр "Вектор" выявил более 80 мутаций коронавируса, но они не влияют на эффективность разработанной вакцины, заявил директор центра... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:29
2020-10-21T14:29
распространение нового коронавируса
ринат максютов
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коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Государственный научный центр "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_cen" target="_blank">Вектор</a>" выявил более 80 мутаций коронавируса, но они не влияют на эффективность разработанной вакцины, заявил директор центра <a href="https://ria.ru/person_rinat-maksyutov" target="_blank">Ринат Максютов</a>.Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> на прошлой неделе объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, владимир путин, общество

Центр "Вектор" выявил более 80 мутаций коронавируса

14:29 21.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор" выявил более 80 мутаций коронавируса, но они не влияют на эффективность разработанной вакцины, заявил директор центра Ринат Максютов.

"В настоящее время более 80 нуклеотидных замен нами были выявлены, которые не фигурируют в международных базах данных, но эти изменения не критичны и не влияют на эффективность разработанной пептидной вакцины", - сказал Максютов на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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Распространение нового коронавирусаРинат МаксютовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
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