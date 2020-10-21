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https://ria.ru/20201021/murmansk-1580199467.html
Культура в контейнере: в Мурманске появится площадка для креативных идей
Удержать творческую молодежь в Мурманске и дать ей место для воплощения креативных идей позволит новое круглогодичное культурное пространство. Площадка под... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T08:00
2020-10-21T08:00
хорошие новости
хорошие новости
таврида (форум)
мурманск
мурманская область
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Удержать творческую молодежь в Мурманске и дать ей место для воплощения креативных идей позволит новое круглогодичное культурное пространство. Площадка под названием "Контейнер Холл" призвана объединить людей, занятых в сфере творчества, искусства и организации мероприятий, и дать им возможность реализовать себя в своем регионе."Одна из основных причин эмиграции творческой молодежи из Мурманской области – это отсутствие мест для воплощения своих идей. Если в южных регионах России летом можно устраивать фестивали и выставки, показывать перформансы на открытом воздухе, то в Арктической зоне период опен-эйров длится не более полутора месяцев, а все остальное время организаторы ищут площадки в абсолютно не приспособленных, либо сложных в согласовании объектах. Именно поэтому основная цель проекта – дать креативной молодежи уникальную площадку для реализации их идей и взаимодействия друг с другом", – рассказала РИА Новости участница команды проекта Екатерина Агеенко.Объект будет состоять из девяти морских контейнеров с различным наполнением: в них откроются кафе, магазины, а получившиеся модули образуют замкнутое пространство, в котором расположится трибуна, сцена и открытый кинотеатр. В оформлении пространства авторы планируют обыграть промышленную морскую тематику – использовать рыболовные сети, части лодок и корабельные тросы.Созданием проекта занимается сообщество архитекторов, организаторов, дизайнеров, постановщиков, артистов, художников и танцоров из Мурманска. Команда уже успела выиграть грант 1,3 миллиона рублей на всероссийском форуме "Таврида", привлечь волонтеров и сейчас занимается поиском дополнительных инвесторов.Авторы проекта рассчитывают, что новое культурное пространство появится в городе в мае следующего года, но многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Однако уже сейчас более полусотни резидентов площадки – художники, актеры, хореографы, организаторы мероприятий – готовы воплотить свои идеи. Так, по данным пресс-службы областной администрации, планируется провести фестивали Полярного дня и ледяных скульптур, уличные кинопоказы, выставку графики и живописи молодых художников "Море".
https://ria.ru/20201015/novospasskoe-1579656191.html
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мурманск
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Новости
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хорошие новости, таврида (форум), мурманск, мурманская область

Культура в контейнере: в Мурманске появится площадка для креативных идей

08:00 21.10.2020
 
© Изображение предоставлено участницей команды проекта «Контейнер Холл» Екатериной АгеенкоПлан культурного пространства "Контейнер Холл"
План культурного пространства Контейнер Холл - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Изображение предоставлено участницей команды проекта «Контейнер Холл» Екатериной Агеенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Удержать творческую молодежь в Мурманске и дать ей место для воплощения креативных идей позволит новое круглогодичное культурное пространство. Площадка под названием "Контейнер Холл" призвана объединить людей, занятых в сфере творчества, искусства и организации мероприятий, и дать им возможность реализовать себя в своем регионе.
"Одна из основных причин эмиграции творческой молодежи из Мурманской области – это отсутствие мест для воплощения своих идей. Если в южных регионах России летом можно устраивать фестивали и выставки, показывать перформансы на открытом воздухе, то в Арктической зоне период опен-эйров длится не более полутора месяцев, а все остальное время организаторы ищут площадки в абсолютно не приспособленных, либо сложных в согласовании объектах. Именно поэтому основная цель проекта – дать креативной молодежи уникальную площадку для реализации их идей и взаимодействия друг с другом", – рассказала РИА Новости участница команды проекта Екатерина Агеенко.
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Объект будет состоять из девяти морских контейнеров с различным наполнением: в них откроются кафе, магазины, а получившиеся модули образуют замкнутое пространство, в котором расположится трибуна, сцена и открытый кинотеатр. В оформлении пространства авторы планируют обыграть промышленную морскую тематику – использовать рыболовные сети, части лодок и корабельные тросы.
Созданием проекта занимается сообщество архитекторов, организаторов, дизайнеров, постановщиков, артистов, художников и танцоров из Мурманска. Команда уже успела выиграть грант 1,3 миллиона рублей на всероссийском форуме "Таврида", привлечь волонтеров и сейчас занимается поиском дополнительных инвесторов.
Авторы проекта рассчитывают, что новое культурное пространство появится в городе в мае следующего года, но многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Однако уже сейчас более полусотни резидентов площадки – художники, актеры, хореографы, организаторы мероприятий – готовы воплотить свои идеи. Так, по данным пресс-службы областной администрации, планируется провести фестивали Полярного дня и ледяных скульптур, уличные кинопоказы, выставку графики и живописи молодых художников "Море".
 
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Хорошие новостиХорошие новостиТаврида (форум)МурманскМурманская область
 
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