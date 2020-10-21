https://ria.ru/20201021/most-1580906872.html

В Москве погиб мужчина, провалившись в конструкцию железнодорожного моста

Мужчина провалился в конструкцию железнодорожного моста на юге Москвы и погиб, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T21:28

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россия

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Мужчина провалился в конструкцию железнодорожного моста на юге <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и погиб, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Он добавил, что, по предварительной информации, мужчина погиб.

https://ria.ru/20201020/boepripas-1580710293.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия