https://ria.ru/20201021/most-1580906872.html
В Москве погиб мужчина, провалившись в конструкцию железнодорожного моста
Мужчина провалился в конструкцию железнодорожного моста на юге Москвы и погиб, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T21:28
2020-10-21T21:28
2020-10-21T21:28
россия
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Мужчина провалился в конструкцию железнодорожного моста на юге <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и погиб, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Он добавил, что, по предварительной информации, мужчина погиб.
https://ria.ru/20201020/boepripas-1580710293.html
россия
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия