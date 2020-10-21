https://ria.ru/20201021/moskva-1580811089.html

Москва вошла в пятерку самых пешеходных городов мира

Лондон, Париж, Богота (Колумбия), Гонконг и Москва признаны самыми пешеходными мегаполисами мира, сообщает "ЕвроПульс" со ссылкой на исследование американского... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:53

2020-10-21T13:53

2020-10-21T13:53

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Лондон, Париж, Богота (Колумбия), Гонконг и Москва признаны самыми пешеходными мегаполисами мира, <a href="https://euro-pulse.ru/news/parizh-i-moskva-voshli-v-top-5-samyh-peshehodnyh-gorodov-mira" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс" со ссылкой на исследование американского Института политики в области транспорта и развития.Самые низкие позиции заняли города США: там практически не развита пешеходная инфраструктура, и передвигаться без автомобиля крайне сложно.По показателю "Доля горожан, живущих в пределах 100 метров от мест без автомобильного движения — скверов, парков, пешеходных улиц" лидирует Гонконг, за ним идут Москва, Париж, Богота и Лондон.Париж занял первое место в категории "Доля горожан, живущих в пределах одного километра от больниц и школ". Следом расположились Лима (Перу), Лондон, Сантьяго (Чили) и Богота.Кроме того, важным параметром стала средняя площадь жилого квартала: чем он меньше, тем быстрее и легче пешеход доберется до места назначения, потому что ему не придется обходить массивы зданий. По этому показателю первое место занял суданский город Хартум, за ним следуют Богота, Лима, Карачи (Пакистан) и Токио.

https://ria.ru/20200206/1564283018.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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