https://ria.ru/20201021/moskva-1580779075.html

Два промышленных предприятия Москвы получили статус промкомплекса

Два предприятия обрабатывающей промышленности Москвы получили статус промкомплекса, всего такой статус теперь имеют 58 предприятий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T11:02

2020-10-21T11:02

2020-10-21T11:02

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

москва

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости</strong>. Два предприятия обрабатывающей промышленности Москвы получили статус промкомплекса, всего такой статус теперь имеют 58 предприятий, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Новый статус получили Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина и Московский машиностроительный завод "Вперед", отмечается в сообщении."Показатели производственной деятельности предприятий за последние пять лет соответствуют требованиям, позволяющим присвоить им статус промышленного комплекса Москвы. Так, число сотрудников Центра автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина превышает 4,7 тысячи человек, а средняя зарплата составляет около 90 тысяч рублей в месяц. Только в 2019 году сумма налогов и арендной платы, перечисленных предприятием в бюджет Москвы составила 890,4 миллиона рублей. Новые промкомплексы уже в 2021 году благодаря льготам смогут сэкономить порядка 104,8 миллиона рублей и направить эти средства на развитие производства и решение иных первостепенных задач", – пояснил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Efimov_Ministr_Pravitelstva_Moskvy" target="_blank">Владимир Ефимов</a>.Получение статуса промышленного комплекса открывает предприятиям доступ к ряду льгот: помимо снижения налога на прибыль, он подразумевает сокращение арендной платы и налога за землю, а также имущество, напомнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Он добавил, что за пять лет благодаря поддержке города общая экономия на налогах всех столичных промкомплексов достигла 4,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201020/subsidiya-1580677942.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (политик), москва