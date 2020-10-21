https://ria.ru/20201021/mladenets-1580759768.html
Омбудсмен контролирует проверку из-за массажа младенцу в Новосибирске
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла под личный контроль проверку правоохранительных органов по факту появления в... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T08:36
2020-10-21T08:36
2020-10-21T08:36
новосибирск
новосибирская область
общество
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<strong>НОВОСИБИРСК, 21 окт – РИА Новости.</strong> Уполномоченный по правам ребенка в <a href="https://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank">Новосибирской области</a> Надежда Болтенко взяла под личный контроль проверку правоохранительных органов по факту появления в соцсетях видеоролика с неким массажистом, поворачивающим голову грудного ребенка на 180 градусов.Ранее следственное управление СК по Новосибирской области сообщило о проверке по факту сообщения и видео в соцсетях о том, что массажист 1959 года рождения оказывал новорожденному ребенку небезопасные услуги. На кадрах медбрат на пенсии зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов. При этом сам массажист утверждает, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошей у грудничка, уточнили в СУСК.Она признала, что на видео происходят "жуткие вещи", однако по словам самого массажиста, у него было много пациентов, которые никогда ни на что не жаловались. Кроме того, в проверке нуждаются данные о наличии у мужчины дипломов, сертификатов и обучения. "Сейчас все это будут проверять", - сказала омбудсмен.Уполномоченный по правам ребенка рекомендовала родителям проводить ребенку массаж только по рекомендации врача-педиатра, который наблюдает ребенка с рождения, а также после консультации физиотерапевта и мануального терапевта. "Главный принцип – не навредить здоровью ребенка. Поэтому здесь родители должны быть очень аккуратны и внимательны", - отметила она.В свою очередь, главврач Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна, детский ортопед Ирина Губина сообщила РИА Новости, что при отсутствии противопоказаний и правильной технике массаж положительно влияет на мышечную, нервную и даже иммунную систему, однако происходящее на видео она сравнила с инквизицией.
https://ria.ru/20180825/1527226544.html
https://ria.ru/20191214/1562385646.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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новосибирск, новосибирская область, общество
НОВОСИБИРСК, 21 окт – РИА Новости.
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области
Надежда Болтенко взяла под личный контроль проверку правоохранительных органов по факту появления в соцсетях видеоролика с неким массажистом, поворачивающим голову грудного ребенка на 180 градусов.
Ранее следственное управление СК по Новосибирской области сообщило о проверке по факту сообщения и видео в соцсетях о том, что массажист 1959 года рождения оказывал новорожденному ребенку небезопасные услуги. На кадрах медбрат на пенсии зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов. При этом сам массажист утверждает, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошей у грудничка, уточнили в СУСК.
"Мы уже в пятницу по результатам мониторинга сделали запрос в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой разобраться в этой ситуации. Мы держим эту ситуацию на контроле. Лично к нам никто из родителей не обращался, но у нас есть такая функция как мониторинг, поэтому взято на контроль и работаем по этому вопросу", - сказала Болтенко РИА Новости.
Она признала, что на видео происходят "жуткие вещи", однако по словам самого массажиста, у него было много пациентов, которые никогда ни на что не жаловались. Кроме того, в проверке нуждаются данные о наличии у мужчины дипломов, сертификатов и обучения. "Сейчас все это будут проверять", - сказала омбудсмен.
Уполномоченный по правам ребенка рекомендовала родителям проводить ребенку массаж только по рекомендации врача-педиатра, который наблюдает ребенка с рождения, а также после консультации физиотерапевта и мануального терапевта. "Главный принцип – не навредить здоровью ребенка. Поэтому здесь родители должны быть очень аккуратны и внимательны", - отметила она.
В свою очередь, главврач Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна, детский ортопед Ирина Губина сообщила РИА Новости, что при отсутствии противопоказаний и правильной технике массаж положительно влияет на мышечную, нервную и даже иммунную систему, однако происходящее на видео она сравнила с инквизицией.
"Если это не фейк, то методика не имеет вменяемого объяснения. Напрашивается аналогия с инквизицией. Чтобы не утомлять медицинскими терминами: просто представьте, что это ваша голова зажата в гигантских коленях", - сказала специалист.