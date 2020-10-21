Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201021/mladenets-1580759768.html
Омбудсмен контролирует проверку из-за массажа младенцу в Новосибирске
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла под личный контроль проверку правоохранительных органов по факту появления в... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T08:36
2020-10-21T08:36
новосибирск
новосибирская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/136194/19/1361941914_0:208:2000:1333_1400x0_80_0_0_afac3d7556935d286754618c06ea44e7.jpg
<strong>НОВОСИБИРСК, 21 окт – РИА Новости.</strong> Уполномоченный по правам ребенка в <a href="https://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank">Новосибирской области</a> Надежда Болтенко взяла под личный контроль проверку правоохранительных органов по факту появления в соцсетях видеоролика с неким массажистом, поворачивающим голову грудного ребенка на 180 градусов.Ранее следственное управление СК по Новосибирской области сообщило о проверке по факту сообщения и видео в соцсетях о том, что массажист 1959 года рождения оказывал новорожденному ребенку небезопасные услуги. На кадрах медбрат на пенсии зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов. При этом сам массажист утверждает, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошей у грудничка, уточнили в СУСК.Она признала, что на видео происходят "жуткие вещи", однако по словам самого массажиста, у него было много пациентов, которые никогда ни на что не жаловались. Кроме того, в проверке нуждаются данные о наличии у мужчины дипломов, сертификатов и обучения. "Сейчас все это будут проверять", - сказала омбудсмен.Уполномоченный по правам ребенка рекомендовала родителям проводить ребенку массаж только по рекомендации врача-педиатра, который наблюдает ребенка с рождения, а также после консультации физиотерапевта и мануального терапевта. "Главный принцип – не навредить здоровью ребенка. Поэтому здесь родители должны быть очень аккуратны и внимательны", - отметила она.В свою очередь, главврач Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна, детский ортопед Ирина Губина сообщила РИА Новости, что при отсутствии противопоказаний и правильной технике массаж положительно влияет на мышечную, нервную и даже иммунную систему, однако происходящее на видео она сравнила с инквизицией.
https://ria.ru/20180825/1527226544.html
https://ria.ru/20191214/1562385646.html
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/136194/19/1361941914_223:0:2000:1333_1400x0_80_0_0_0a69547ecab453edb4f61c9bca120c37.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новосибирск, новосибирская область, общество

Омбудсмен контролирует проверку из-за массажа младенцу в Новосибирске

08:36 21.10.2020
 
© Fotolia / haveseenНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Fotolia / haveseen
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 21 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла под личный контроль проверку правоохранительных органов по факту появления в соцсетях видеоролика с неким массажистом, поворачивающим голову грудного ребенка на 180 градусов.
Ранее следственное управление СК по Новосибирской области сообщило о проверке по факту сообщения и видео в соцсетях о том, что массажист 1959 года рождения оказывал новорожденному ребенку небезопасные услуги. На кадрах медбрат на пенсии зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов. При этом сам массажист утверждает, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошей у грудничка, уточнили в СУСК.
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.08.2018
25 августа 2018, 16:38
В Нижегородской области массажистка сломала шею младенцу
"Мы уже в пятницу по результатам мониторинга сделали запрос в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой разобраться в этой ситуации. Мы держим эту ситуацию на контроле. Лично к нам никто из родителей не обращался, но у нас есть такая функция как мониторинг, поэтому взято на контроль и работаем по этому вопросу", - сказала Болтенко РИА Новости.
Она признала, что на видео происходят "жуткие вещи", однако по словам самого массажиста, у него было много пациентов, которые никогда ни на что не жаловались. Кроме того, в проверке нуждаются данные о наличии у мужчины дипломов, сертификатов и обучения. "Сейчас все это будут проверять", - сказала омбудсмен.
Уполномоченный по правам ребенка рекомендовала родителям проводить ребенку массаж только по рекомендации врача-педиатра, который наблюдает ребенка с рождения, а также после консультации физиотерапевта и мануального терапевта. "Главный принцип – не навредить здоровью ребенка. Поэтому здесь родители должны быть очень аккуратны и внимательны", - отметила она.
Массаж спины - РИА Новости, 1920, 14.12.2019
14 декабря 2019, 03:12
Специалисты рассказали об опасностях тайского массажа
В свою очередь, главврач Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна, детский ортопед Ирина Губина сообщила РИА Новости, что при отсутствии противопоказаний и правильной технике массаж положительно влияет на мышечную, нервную и даже иммунную систему, однако происходящее на видео она сравнила с инквизицией.
"Если это не фейк, то методика не имеет вменяемого объяснения. Напрашивается аналогия с инквизицией. Чтобы не утомлять медицинскими терминами: просто представьте, что это ваша голова зажата в гигантских коленях", - сказала специалист.
 
Обсудить0
НовосибирскНовосибирская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Под Оренбургом на улице Чапаева установили памятник его убийце
09:26Баку опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолете
09:25Власти Карабаха сообщили об обстреле города Мартакерт
09:25В России провели более 55,1 миллиона тестов на COVID-19
09:17Невролог назвал опасное последствие приступов мигрени
09:12Армения заявила о сбитом в Карабахе азербайджанском самолете
09:11Девушки на sup-бордах устроили фотосессию в одной из луж Южно-Сахалинска
09:04В Москве еще 2365 пациентов вылечились от COVID-19
08:59Генпрокурор Киргизии подал в отставку
08:56В Новосибирской области введут двухнедельные школьные каникулы
08:51Студентов МГТУ имени Баумана перевели на дистанционное обучение
08:46В Баку заявили об интенсивных боях в Карабахе
08:39СК задержал двух человек после гибели подростка от взрыва снаряда в Лобне
08:38В Сургуте вылетевшая на тротуар легковушка сбила мальчика и женщину
08:36Омбудсмен контролирует проверку из-за массажа младенцу в Новосибирске
08:33В Азербайджане заявили об обстреле Арменией Тертерского района в Карабахе
08:15В США мужчина выстрелил из ружья в сторонников Трампа
08:05В Киргизии не намерены менять официальный статус русского языка
08:05Торкунов заявил, что не уходит с поста ректора МГИМО
08:01Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге в среду
Лента новостейМолния