https://ria.ru/20201021/mladenets-1580759768.html

Омбудсмен контролирует проверку из-за массажа младенцу в Новосибирске

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла под личный контроль проверку правоохранительных органов по факту появления в... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T08:36

2020-10-21T08:36

2020-10-21T08:36

новосибирск

новосибирская область

общество

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<strong>НОВОСИБИРСК, 21 окт – РИА Новости.</strong> Уполномоченный по правам ребенка в <a href="https://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank">Новосибирской области</a> Надежда Болтенко взяла под личный контроль проверку правоохранительных органов по факту появления в соцсетях видеоролика с неким массажистом, поворачивающим голову грудного ребенка на 180 градусов.Ранее следственное управление СК по Новосибирской области сообщило о проверке по факту сообщения и видео в соцсетях о том, что массажист 1959 года рождения оказывал новорожденному ребенку небезопасные услуги. На кадрах медбрат на пенсии зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов. При этом сам массажист утверждает, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошей у грудничка, уточнили в СУСК.Она признала, что на видео происходят "жуткие вещи", однако по словам самого массажиста, у него было много пациентов, которые никогда ни на что не жаловались. Кроме того, в проверке нуждаются данные о наличии у мужчины дипломов, сертификатов и обучения. "Сейчас все это будут проверять", - сказала омбудсмен.Уполномоченный по правам ребенка рекомендовала родителям проводить ребенку массаж только по рекомендации врача-педиатра, который наблюдает ребенка с рождения, а также после консультации физиотерапевта и мануального терапевта. "Главный принцип – не навредить здоровью ребенка. Поэтому здесь родители должны быть очень аккуратны и внимательны", - отметила она.В свою очередь, главврач Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна, детский ортопед Ирина Губина сообщила РИА Новости, что при отсутствии противопоказаний и правильной технике массаж положительно влияет на мышечную, нервную и даже иммунную систему, однако происходящее на видео она сравнила с инквизицией.

https://ria.ru/20180825/1527226544.html

https://ria.ru/20191214/1562385646.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, новосибирская область, общество