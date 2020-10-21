https://ria.ru/20201021/mks-1580901793.html

Российская система получения кислорода на МКС вышла из строя

На МКС в третий раз за неделю отказала российская система получения кислорода "Электрон-ВМ", следует из трансляции НАСА. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T20:41

2020-10-21T20:41

2020-10-21T22:16

риа наука

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> На МКС в третий раз за неделю отказала российская система получения кислорода "Электрон-ВМ", следует из трансляции <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>."Мы получили сообщение о проблеме с давлением, "Электрон" отказал", — доложил космонавт <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> специалисту ЦУП.Тот в ответ сообщил, что наземные специалисты в курсе и разбираются с этой проблемой.Как рассказал РИА Новости представитель пресс-службы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>", после отключения "Электрона" экипаж под руководством главной оперативной группы управления российским сегментом МКС "разобрал систему и изучает ее"."На время ремонтных работ задача по подаче воздуха переброшена на дублирующую систему, находящуюся на американском сегменте. Станции и экипажу ничего не угрожает", — отметил собеседник агентства.Система уже выходила из строя 14 и 19 октября, но ее работа была восстановлена.На станции есть запасы кислорода, кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.Сейчас на МКС работают российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, Сергей Рыжиков и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты НАСА <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> и <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.

https://ria.ru/20201020/treschina-1580657358.html

https://ria.ru/20201020/mks-1580653040.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса