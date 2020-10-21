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РИА Наука
https://ria.ru/20201021/mks-1580901793.html
Российская система получения кислорода на МКС вышла из строя
На МКС в третий раз за неделю отказала российская система получения кислорода "Электрон-ВМ", следует из трансляции НАСА. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T20:41
2020-10-21T22:16
риа наука
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> На МКС в третий раз за неделю отказала российская система получения кислорода "Электрон-ВМ", следует из трансляции <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>."Мы получили сообщение о проблеме с давлением, "Электрон" отказал", — доложил космонавт <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> специалисту ЦУП.Тот в ответ сообщил, что наземные специалисты в курсе и разбираются с этой проблемой.Как рассказал РИА Новости представитель пресс-службы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>", после отключения "Электрона" экипаж под руководством главной оперативной группы управления российским сегментом МКС "разобрал систему и изучает ее"."На время ремонтных работ задача по подаче воздуха переброшена на дублирующую систему, находящуюся на американском сегменте. Станции и экипажу ничего не угрожает", — отметил собеседник агентства.Система уже выходила из строя 14 и 19 октября, но ее работа была восстановлена.На станции есть запасы кислорода, кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.Сейчас на МКС работают российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, Сергей Рыжиков и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты НАСА <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> и <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.
https://ria.ru/20201020/treschina-1580657358.html
https://ria.ru/20201020/mks-1580653040.html
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кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса

Российская система получения кислорода на МКС вышла из строя

20:41 21.10.2020 (обновлено: 22:16 21.10.2020)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. На МКС в третий раз за неделю отказала российская система получения кислорода "Электрон-ВМ", следует из трансляции НАСА.
"Мы получили сообщение о проблеме с давлением, "Электрон" отказал", — доложил космонавт Сергей Рыжиков специалисту ЦУП.
Тот в ответ сообщил, что наземные специалисты в курсе и разбираются с этой проблемой.
Как рассказал РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса", после отключения "Электрона" экипаж под руководством главной оперативной группы управления российским сегментом МКС "разобрал систему и изучает ее".
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 14:54Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" назвал размер трещины на МКС
"На время ремонтных работ задача по подаче воздуха переброшена на дублирующую систему, находящуюся на американском сегменте. Станции и экипажу ничего не угрожает", — отметил собеседник агентства.
Система уже выходила из строя 14 и 19 октября, но ее работа была восстановлена.
На станции есть запасы кислорода, кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Экипаж МКС доставит на Землю образцы из трещины российского модуля
 
РИА НаукаКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
 
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