https://ria.ru/20201021/mironov-1580766662.html

На смерть философа

Философия – это, помимо прочего, еще и обязательная нравственная рефлексия. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T09:50

2020-10-21T09:50

2020-10-21T09:50

владимир миронов

зиновьевский клуб

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<em>Философия – это, помимо прочего, еще и обязательная нравственная рефлексия.</em>20 октября 2020 года болезнь жёстко оборвала линию Жизни Владимира Васильевича Миронова – одного из самых дорогих и близких нам, Зиновьевскому клубу МИА "Россия сегодня", людей. Друг, соратник, единомышленник, для многих–старший товарищ, защитник нового и независимого философского общества России, для которого он сделал всё возможное на нашем родном философском факультете МГУ имени М.В.Ломоносова.На глазах родившегося в Раменках Володи вырастало грандиозное здание главного и самого красивого университета нашей Родины – высотка МГУ имени М.В.Ломоносова… Вся его жизнь прошла в гармонии как содержательно, так и по форме под плодотворным символом и влиянием самого лучшего университета нашей страны.Здесь и только здесь смог в полную силу сработать советский социальный лифт, давший возможность мальчику из барака на окраине Москвы буквально вознестись на высоту академической науки. Здесь, в МГУ, он смог защитить диплом, затем – кандидатскую, а потом уже и докторскую диссертацию. Здесь он заведовал кафедрой на любимом философском факультете, а потом уже и возглавлял его и был избран в Российскую Академию наук. Об избрании Владимира Миронова обеспокоенно говорил и убеждал коллег выдающийся мыслитель нашего времени, тоже выпускник факультета Александр Зиновьев, работавший здесь в 60-е годы, а затем – после возвращения из эмиграции уже в 90-е, – под началом Владимира Васильевича и в творческом союзе с ним. Зиновьев горячо аргументировал необходимость избрания Владимира Васильевича Миронова в РАН как проявление справедливой поддержки молодому поколению, которому непросто дались 90-е годы прошлого столетия, когда на кону стояла репутация и вообще существование не только философского факультета, но и всего МГУ.Кто-то из философов заметил, что более половины действующих сегодня российских философов – выпускники философского факультета, а значит – или учились вместе с Владимиром Васильевичем, или учились у него же, поскольку он посвятил факультету почти полвека своей жизни: он пришел на факультет студентом и ушел деканом – любимым и уважаемым каждым из нас.В последней записке Владимиру Васильевичу в больницу 9 октября от всего нашего Зиновейника мы написали: "Владимир Васильевич, дорогой! Вы всем нам нужны, мы ждём Вас на боевом посту. Возвращайтесь скорее домой, в наш МГУ. С любовью, Ваша О.М.Зиновьева и весь наш Зиновейник". И он успел ответить: "Спасибо!"…Владимир Миронов научил многих и многих из нас по-особому относиться к философии. Его позиция заключалась в том, что философ–не просто представитель одной из гуманитарных наук; философия –это, помимо прочего, еще и обязательная нравственная рефлексия. Он был не только мыслителем, но и гражданином с большой буквы–честным, принципиальным, порядочным, неравнодушным. Один из немногих безупречных интеллектуальных рыцарей своей эпохи. Его уход–это огромная потеря для семьи, для науки, для России.Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня",Международный научно-образовательный центр имени А.А.Зиновьева, философский ф-т МГУ имени М.В.Ломоносова,Биографический институт Александра Зиновьева

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир миронов, зиновьевский клуб