https://ria.ru/20201021/mintrud-1580870364.html
Минтруд прокомментировал решение об отказе от накопительной пенсии
Решение об отказе от накопительной пенсионной модели может коснуться 75,9 миллиона человек, здесь нет простых сценариев, заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:34
2020-10-21T17:34
2020-10-21T17:34
андрей пудов
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Решение об отказе от накопительной пенсионной модели может коснуться 75,9 миллиона человек, здесь нет простых сценариев, заявил замглавы Минтруда <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Pudov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Пудов</a>.Пудов отметил, что в настоящее время накопительная пенсия назначается и выплачивается. "Это большое системное дело, к которому надо подходить взвешенно", - добавил Пудов.
https://ria.ru/20201020/samozanyatye-1580461333.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей пудов, общество