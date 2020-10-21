Минтруд прокомментировал решение об отказе от накопительной пенсии

"Дело в том, что данная тема – тема накопительной пенсии - касается 75,9 миллиона человек… Значит, соответственно, денег в этой системе 4,7 триллиона рублей, поэтому решение, как вы предлагаете, об отмене, коснется в общем вот этого количества людей, поэтому здесь нет никаких простых сценариев", - сказал Пудов на пленарном заседании в Госдуме, отвечая на вопрос о необходимости перехода на добровольную пенсионную накопительную модель вместо накопительной пенсионной модели.