https://ria.ru/20201021/minirovanie-1580896084.html
Источник сообщил о "минировании" Кремлевского дворца
Государственный Кремлевский дворец, работникам которого пришли письма об угрозе минирования объекта, не работает в связи с санитарно-эпидемиологической... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T19:50
2020-10-21T19:50
2020-10-21T19:50
елена крылова
государственный кремлевский дворец
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Государственный Кремлевский дворец, работникам которого пришли письма об угрозе минирования объекта, не работает в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, концерты не проводятся, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента <a href="http://ria.ru/person_Elena_Krylova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Крылова</a>.По данным источника РИА Новости, некоторые сотрудники получили такие сообщения по электронной почте."В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_Kremlevskijj_dvorec_2/" target="_blank" data-auto="true">Государственный Кремлевский дворец</a> в настоящее время не работает, и там временно не проходят концертные мероприятия", - сказала Крылова.
https://realty.ria.ru/20200928/tts-1577909806.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена крылова, государственный кремлевский дворец, происшествия