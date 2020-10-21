https://ria.ru/20201021/mileyko-1580918985.html

В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил журналистам, что бывший заместитель директора ведомства Сергей Милейко был освобождён от должности РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T23:59

2020-10-21T23:59

2020-10-21T23:59

россия

валерий грибакин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> <a href="http://ria.ru/person_valeriy-gribakin/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Грибакин</a> сообщил журналистам, что бывший заместитель директора ведомства Сергей Милейко был освобождён от должности ещё летом прошлого года после служебной проверки.Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший заместитель директора Росгвардии был задержан по подозрению в мошенничестве.Также он отметил, что в отношении Милейко "проводилась проверка со стороны ГУСБ ведомства, в связи с чем и было принято решение об освобождении его от занимаемой должности и увольнении".

https://ria.ru/20200416/1570135319.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий грибакин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия