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"Ростех" рассказал, что в Голливуде пользуются российскими микрофонами
Микрофоны производства предприятия "Ростеха" ПАО "Октава" используются на мероприятиях в Голливуде, рассказал заместитель генерального директора госкорпорации... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:16
2020-10-21T18:16
тульский завод "октава"
николай волобуев
ростех
голливуд
калифорния
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Микрофоны производства предприятия "Ростеха" ПАО "Октава" используются на мероприятиях в <a href="http://ria.ru/location_Hollywood/" target="_blank" data-auto="true">Голливуде</a>, рассказал заместитель генерального директора госкорпорации <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Volobuev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Волобуев</a> в интервью, опубликованном в годовом отчете "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>" за 2019 год.Волобуев не уточнил, о каких конкретно мероприятиях в Голливуде идет речь.Ранее "Ростех" сообщал, что микрофонами "Октавы" пользовался Мэрлин Мэнсон.В январе <a href="http://ria.ru/organization_tulskiy-zavod-oktava/" target="_blank" data-auto="true">тульский завод "Октава"</a> представил новый вокальный динамический микрофон в рамках одной из крупнейших мировых выставок музыкальных инструментов и оборудования The NAMM Show, которая прошла в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a>.
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тульский завод "октава", николай волобуев, ростех, голливуд, калифорния, технологии, общество

"Ростех" рассказал, что в Голливуде пользуются российскими микрофонами

18:16 21.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкспонаты шоу-рума завода "Октава" в Туле
Экспонаты шоу-рума завода Октава в Туле - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Микрофоны производства предприятия "Ростеха" ПАО "Октава" используются на мероприятиях в Голливуде, рассказал заместитель генерального директора госкорпорации Николай Волобуев в интервью, опубликованном в годовом отчете "Ростеха" за 2019 год.
"Взять наше тульское ПАО "Октава" - один из лучших примеров конкурентоспособности звуковоспроизводящей продукции, в частности, микрофонов. Мероприятия в Голливуде озвучиваются через микрофоны ПАО "Октава", - сказал он.
Волобуев не уточнил, о каких конкретно мероприятиях в Голливуде идет речь.
Ранее "Ростех" сообщал, что микрофонами "Октавы" пользовался Мэрлин Мэнсон.
В январе тульский завод "Октава" представил новый вокальный динамический микрофон в рамках одной из крупнейших мировых выставок музыкальных инструментов и оборудования The NAMM Show, которая прошла в Калифорнии.
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Тульский завод "Октава"Николай ВолобуевРостехГолливудКалифорнияТехнологииОбщество
 
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