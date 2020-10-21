https://ria.ru/20201021/mikrofony-1580880951.html

"Ростех" рассказал, что в Голливуде пользуются российскими микрофонами

Микрофоны производства предприятия "Ростеха" ПАО "Октава" используются на мероприятиях в Голливуде, рассказал заместитель генерального директора госкорпорации... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T18:16

2020-10-21T18:16

2020-10-21T18:16

тульский завод "октава"

николай волобуев

ростех

голливуд

калифорния

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Микрофоны производства предприятия "Ростеха" ПАО "Октава" используются на мероприятиях в <a href="http://ria.ru/location_Hollywood/" target="_blank" data-auto="true">Голливуде</a>, рассказал заместитель генерального директора госкорпорации <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Volobuev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Волобуев</a> в интервью, опубликованном в годовом отчете "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>" за 2019 год.Волобуев не уточнил, о каких конкретно мероприятиях в Голливуде идет речь.Ранее "Ростех" сообщал, что микрофонами "Октавы" пользовался Мэрлин Мэнсон.В январе <a href="http://ria.ru/organization_tulskiy-zavod-oktava/" target="_blank" data-auto="true">тульский завод "Октава"</a> представил новый вокальный динамический микрофон в рамках одной из крупнейших мировых выставок музыкальных инструментов и оборудования The NAMM Show, которая прошла в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a>.

https://ria.ru/20201021/patron-1580752750.html

голливуд

калифорния

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульский завод "октава", николай волобуев, ростех, голливуд, калифорния, технологии, общество