https://ria.ru/20201021/mikrofon-1580753581.html
Трамп необычно пошутил про Клинтон
Микрофон отключился во время выступления президента США Дональда Трампа перед избирателями в Пенсильвании, после устранения проблемы он пошутил, что виновата в... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T04:12
2020-10-21T04:12
2020-10-21T04:14
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
хиллари клинтон
джо байден
пенсильвания
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости.</strong> Микрофон отключился во время выступления президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональда Трампа перед избирателями в <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвании</a>, после устранения проблемы он пошутил, что виновата в этом "жуликоватая" <a href="http://ria.ru/person_KHillari_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Хиллари Клинтон</a>.Президент, выступая перед сторонниками, внезапно прекратил говорить и показал на свой микрофон. Кто-то в толпе крикнул: "Включите микрофон обратно!". Через минуту он снова заработал.Выборы намечены на 3 ноября. За пост президента борются <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп</a> и <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Байден</a>. Кроме того будут избраны треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.
https://ria.ru/20200930/debaty-1577976356.html
3
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, пенсильвания, вашингтон (город), сша, в мире