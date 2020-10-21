Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201021/mikrofon-1580753581.html
Трамп необычно пошутил про Клинтон
Микрофон отключился во время выступления президента США Дональда Трампа перед избирателями в Пенсильвании, после устранения проблемы он пошутил, что виновата в... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T04:12
2020-10-21T04:14
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
хиллари клинтон
джо байден
пенсильвания
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579307528_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_9b97f5f21d4fe96e12bb71720b1f1056.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости.</strong> Микрофон отключился во время выступления президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональда Трампа перед избирателями в <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвании</a>, после устранения проблемы он пошутил, что виновата в этом "жуликоватая" <a href="http://ria.ru/person_KHillari_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Хиллари Клинтон</a>.Президент, выступая перед сторонниками, внезапно прекратил говорить и показал на свой микрофон. Кто-то в толпе крикнул: "Включите микрофон обратно!". Через минуту он снова заработал.Выборы намечены на 3 ноября. За пост президента борются <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трамп</a> и <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Байден</a>. Кроме того будут избраны треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.
https://ria.ru/20200930/debaty-1577976356.html
3
пенсильвания
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579307528_68:0:2797:2047_1400x0_80_0_0_d37c997ef4042fe9a856b8745efa0b54.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, пенсильвания, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп необычно пошутил про Клинтон

04:12 21.10.2020 (обновлено: 04:14 21.10.2020)
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Микрофон отключился во время выступления президента США Дональда Трампа перед избирателями в Пенсильвании, после устранения проблемы он пошутил, что виновата в этом "жуликоватая" Хиллари Клинтон.
Хилари Клинтон - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 06:50Президентские выборы в США — 2020
Клинтон призналась, что мечтала "заткнуть" Трампа на дебатах в 2016 году
Президент, выступая перед сторонниками, внезапно прекратил говорить и показал на свой микрофон. Кто-то в толпе крикнул: "Включите микрофон обратно!". Через минуту он снова заработал.
"Микрофон работает? Да! Интересно, кто это сделал? Я не думаю, что это был Джо (Байден). Знаете, кто это был? Жуликоватая Хиллари (Клинтон)", - заявил Трамп.
Выборы намечены на 3 ноября. За пост президента борются Трамп и Байден. Кроме того будут избраны треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.
 
Обсудить3
Президентские выборы в США — 2020Дональд ТрампХиллари КлинтонДжо БайденПенсильванияВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Под Оренбургом на улице Чапаева установили памятник его убийце
09:26Баку опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолете
09:25Власти Карабаха сообщили об обстреле города Мартакерт
09:25В России провели более 55,1 миллиона тестов на COVID-19
09:17Невролог назвал опасное последствие приступов мигрени
09:12Армения заявила о сбитом в Карабахе азербайджанском самолете
09:11Девушки на sup-бордах устроили фотосессию в одной из луж Южно-Сахалинска
09:04В Москве еще 2365 пациентов вылечились от COVID-19
08:59Генпрокурор Киргизии подал в отставку
08:56В Новосибирской области введут двухнедельные школьные каникулы
08:51Студентов МГТУ имени Баумана перевели на дистанционное обучение
08:46В Баку заявили об интенсивных боях в Карабахе
08:39СК задержал двух человек после гибели подростка от взрыва снаряда в Лобне
08:38В Сургуте вылетевшая на тротуар легковушка сбила мальчика и женщину
08:36Омбудсмен контролирует проверку из-за массажа младенцу в Новосибирске
08:33В Азербайджане заявили об обстреле Арменией Тертерского района в Карабахе
08:15В США мужчина выстрелил из ружья в сторонников Трампа
08:05В Киргизии не намерены менять официальный статус русского языка
08:05Торкунов заявил, что не уходит с поста ректора МГИМО
08:01Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге в среду
Лента новостейМолния