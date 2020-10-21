https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580880486.html

Михалков "подарил" Путину китайскую пословицу

Кинорежиссер Никита Михалков в ответ на поздравления президента РФ Владимира Путина с юбилеем "подарил" главе государства китайскую пословицу и пообещал... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T18:14

2020-10-21T18:14

2020-10-21T21:42

культура

культура

россия

никита михалков

петр кончаловский

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Кинорежиссер <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Mikhalkov/" target="_blank" data-auto="true">Никита Михалков</a> в ответ на поздравления президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с юбилеем "подарил" главе государства китайскую пословицу и пообещал передать ему в качестве подарка на его прошедший день рождения недавно вышедшую книгу о роде Михалковых.Путин в четверг поздравил по видеосвязи режиссера с 75-летием, пожелав ему здоровья и творческого долголетия.Михалков также поздравил главу государства с прошедшим днем рождения.Михалков в среду празднует 75-летие. Он родился 21 октября 1945 года в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в семье писателя <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mikhalkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Михалкова</a>, автора текстов гимна Советского Союза и гимна <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, и переводчицы Натальи Кончаловской, дочери художника <a href="http://ria.ru/person_Petr_Konchalovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петра Кончаловского</a>.Режиссер снял фильмы "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Родня", "Несколько дней из жизни Обломова", "12", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви", "Утомленные солнцем", "Цитадель". Он также сыграл в кино множество ролей.Никита Михалков – обладатель премии "Оскар" за фильм "Утомленные солнцем", полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580664984.html

https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580768117.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Михалков: "Кидай в меня грязь, кидай в меня камни. Я река" Без подарка в юбилей Михалкова не остался и Путин: режиссёр одарил президента китайской пословицей и пообещал книгу о роде Михалковых. 2020-10-21T18:14 true PT0M52S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, никита михалков, петр кончаловский, владимир путин