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https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580880486.html
Михалков "подарил" Путину китайскую пословицу
Кинорежиссер Никита Михалков в ответ на поздравления президента РФ Владимира Путина с юбилеем "подарил" главе государства китайскую пословицу и пообещал... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:14
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культура
культура
россия
никита михалков
петр кончаловский
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Кинорежиссер <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Mikhalkov/" target="_blank" data-auto="true">Никита Михалков</a> в ответ на поздравления президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с юбилеем "подарил" главе государства китайскую пословицу и пообещал передать ему в качестве подарка на его прошедший день рождения недавно вышедшую книгу о роде Михалковых.Путин в четверг поздравил по видеосвязи режиссера с 75-летием, пожелав ему здоровья и творческого долголетия.Михалков также поздравил главу государства с прошедшим днем рождения.Михалков в среду празднует 75-летие. Он родился 21 октября 1945 года в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в семье писателя <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mikhalkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Михалкова</a>, автора текстов гимна Советского Союза и гимна <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, и переводчицы Натальи Кончаловской, дочери художника <a href="http://ria.ru/person_Petr_Konchalovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петра Кончаловского</a>.Режиссер снял фильмы "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Родня", "Несколько дней из жизни Обломова", "12", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви", "Утомленные солнцем", "Цитадель". Он также сыграл в кино множество ролей.Никита Михалков – обладатель премии "Оскар" за фильм "Утомленные солнцем", полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Михалков: "Кидай в меня грязь, кидай в меня камни. Я река"
Без подарка в юбилей Михалкова не остался и Путин: режиссёр одарил президента китайской пословицей и пообещал книгу о роде Михалковых.
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культура, россия, никита михалков, петр кончаловский, владимир путин

Михалков "подарил" Путину китайскую пословицу

18:14 21.10.2020 (обновлено: 21:42 21.10.2020)
 
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков в ответ на поздравления президента РФ Владимира Путина с юбилеем "подарил" главе государства китайскую пословицу и пообещал передать ему в качестве подарка на его прошедший день рождения недавно вышедшую книгу о роде Михалковых.
Путин в четверг поздравил по видеосвязи режиссера с 75-летием, пожелав ему здоровья и творческого долголетия.

"Мы живем как в Азии, так и в Европе, и поэтому можем пользоваться мудростью тех и других континентов. Я хочу вам подарить одну замечательную китайскую пословицу. Она очень помогает. "Кидай в меня грязь, кидай в меня камни - я река". Как это глубоко и как точно. Потому что то, что с нами хотят сделать и то, как нас хотят заставить жить по чужим правилам - это нужно выдерживать и понимать, что мы река, и нас не должно это сломать", - сказал Михалков.

Михалков также поздравил главу государства с прошедшим днем рождения.
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Вчера, 08:00Культура
Пять вечеров, пять фильмов, пять ролей. Никите Михалкову — 75

"Когда будет оказия, я вам подарю книжку, она только что вышла. Это история рода Михалковых XV-XVII веков. Вы знаете, Владимир Владимирович, это так странно читать про своих предков, которые служили Отечеству - просто реально служили, и в этом смысле я надеюсь, что мы продолжаем и стараемся продолжать это служение", - добавил он.

Михалков в среду празднует 75-летие. Он родился 21 октября 1945 года в Москве в семье писателя Сергея Михалкова, автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, и переводчицы Натальи Кончаловской, дочери художника Петра Кончаловского.
Режиссер снял фильмы "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Родня", "Несколько дней из жизни Обломова", "12", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви", "Утомленные солнцем", "Цитадель". Он также сыграл в кино множество ролей.
Никита Михалков – обладатель премии "Оскар" за фильм "Утомленные солнцем", полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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