https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580860658.html

Путин поздравил Михалкова с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил по видеосвязи режиссера Никиту Михалкова с 75-летием, пожелав ему здоровья и творческого долголетия. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T16:57

2020-10-21T16:57

2020-10-21T17:26

культура

культура

россия

никита михалков

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил по видеосвязи режиссера <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Mikhalkov/" target="_blank" data-auto="true">Никиту Михалкова</a> с 75-летием, пожелав ему здоровья и творческого долголетия."Поздравить и пожелать вам, этого желают всегда, здоровья, но в сегодняшних условиях это тем более актуально. Но я хочу вам пожелать не просто здоровья физического, я хочу пожелать вам творческого долголетия", - отметил президент РФ.Он заметил, что у Михалкова много наград, премий, лауреатских значков: советских, российских, зарубежных."Вот "Вклад в мировую культуру", например, одна из иностранных наград. И сегодня, вы знаете уже об этом, эта информация есть в СМИ, мною подписан указ о награждении вас звездой Героя Труда Российской Федерации. Безусловно, вы человек очень талантливый, выдающийся деятель российской культуры и мировой культуры. Но без всяких сомнений, за каждым шагом вперед – огромный труд. Безусловно, это и талант, без которого невозможно в вашей сфере сделать вообще ни одного шага, но это и огромный труд", - сказал Путин.Михалков в среду празднует свое 75-летие. Сегодня президент подписал указ о присвоении ему звания Героя труда – за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.Режиссер родился 21 октября 1945 года в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в семье писателя <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mikhalkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Михалкова</a>, автора текстов гимна Советского Союза и гимна <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, и переводчицы Натальи Кончаловской, дочери художника Петра Кончаловского. Он снял фильмы "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Родня", "Несколько дней из жизни Обломова", "12", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви", "Утомленные солнцем", "Цитадель". Михалков также сыграл в кино множество ролей, он является обладатель премии "Оскар" за фильм "Утомленные солнцем", полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580664984.html

https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580768117.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, никита михалков, владимир путин