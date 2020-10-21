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https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580860658.html
Путин поздравил Михалкова с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил по видеосвязи режиссера Никиту Михалкова с 75-летием, пожелав ему здоровья и творческого долголетия. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T16:57
2020-10-21T17:26
культура
культура
россия
никита михалков
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил по видеосвязи режиссера <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Mikhalkov/" target="_blank" data-auto="true">Никиту Михалкова</a> с 75-летием, пожелав ему здоровья и творческого долголетия."Поздравить и пожелать вам, этого желают всегда, здоровья, но в сегодняшних условиях это тем более актуально. Но я хочу вам пожелать не просто здоровья физического, я хочу пожелать вам творческого долголетия", - отметил президент РФ.Он заметил, что у Михалкова много наград, премий, лауреатских значков: советских, российских, зарубежных."Вот "Вклад в мировую культуру", например, одна из иностранных наград. И сегодня, вы знаете уже об этом, эта информация есть в СМИ, мною подписан указ о награждении вас звездой Героя Труда Российской Федерации. Безусловно, вы человек очень талантливый, выдающийся деятель российской культуры и мировой культуры. Но без всяких сомнений, за каждым шагом вперед – огромный труд. Безусловно, это и талант, без которого невозможно в вашей сфере сделать вообще ни одного шага, но это и огромный труд", - сказал Путин.Михалков в среду празднует свое 75-летие. Сегодня президент подписал указ о присвоении ему звания Героя труда – за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.Режиссер родился 21 октября 1945 года в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в семье писателя <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mikhalkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Михалкова</a>, автора текстов гимна Советского Союза и гимна <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, и переводчицы Натальи Кончаловской, дочери художника Петра Кончаловского. Он снял фильмы "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Родня", "Несколько дней из жизни Обломова", "12", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви", "Утомленные солнцем", "Цитадель". Михалков также сыграл в кино множество ролей, он является обладатель премии "Оскар" за фильм "Утомленные солнцем", полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580664984.html
https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580768117.html
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культура, россия, никита михалков, владимир путин

Путин поздравил Михалкова с юбилеем

16:57 21.10.2020 (обновлено: 17:26 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет режиссера Никиту Михалкова с 75-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравляет режиссера Никиту Михалкова с 75-летием - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил по видеосвязи режиссера Никиту Михалкова с 75-летием, пожелав ему здоровья и творческого долголетия.

"Никита Сергеевич, я вас надолго не задержу. У вас сегодня наверняка будет сложный день. Но не могу не поздравить вас даже вот хотя бы в такой форме. Модная сегодня форма. Онлайн. Но все-таки напрямую. Я хотел именно увидеть вас и поздравить вас с вашим юбилеем", - сказал Путин.

Никита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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Пять вечеров, пять фильмов, пять ролей. Никите Михалкову — 75
"Поздравить и пожелать вам, этого желают всегда, здоровья, но в сегодняшних условиях это тем более актуально. Но я хочу вам пожелать не просто здоровья физического, я хочу пожелать вам творческого долголетия", - отметил президент РФ.
Он заметил, что у Михалкова много наград, премий, лауреатских значков: советских, российских, зарубежных.
"Вот "Вклад в мировую культуру", например, одна из иностранных наград. И сегодня, вы знаете уже об этом, эта информация есть в СМИ, мною подписан указ о награждении вас звездой Героя Труда Российской Федерации. Безусловно, вы человек очень талантливый, выдающийся деятель российской культуры и мировой культуры. Но без всяких сомнений, за каждым шагом вперед – огромный труд. Безусловно, это и талант, без которого невозможно в вашей сфере сделать вообще ни одного шага, но это и огромный труд", - сказал Путин.
Михалков в среду празднует свое 75-летие. Сегодня президент подписал указ о присвоении ему звания Героя труда – за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.
Режиссер родился 21 октября 1945 года в Москве в семье писателя Сергея Михалкова, автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, и переводчицы Натальи Кончаловской, дочери художника Петра Кончаловского. Он снял фильмы "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Родня", "Несколько дней из жизни Обломова", "12", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви", "Утомленные солнцем", "Цитадель". Михалков также сыграл в кино множество ролей, он является обладатель премии "Оскар" за фильм "Утомленные солнцем", полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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