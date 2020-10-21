https://ria.ru/20201021/mikhalkov-1580664984.html

Пять вечеров, пять фильмов, пять ролей. Никите Михалкову — 75

Никите Михалкову исполняется 75 лет — и это повод не просто поздравить популярного режиссера и актера, но и вспомнить его самые яркие фильмы и роли. Выбор очень РИА Новости, 21.10.2020

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Павел Сурков. </strong>Никите Михалкову исполняется 75 лет — и это повод не просто поздравить популярного режиссера и актера, но и вспомнить его самые яркие фильмы и роли. Выбор очень труден, юбиляр сыграл почти в 50 картинах и снял около 40. В материале РИА Новости — пять его самых ярких творений и пять созданных им персонажей (точнее — пять с половиной). Пять фильмовСамый первый. "Свой среди чужих, чужой среди своих"Полнометражный дебют Никиты Михалкова сразу сделал его культовым режиссером советского кинематографа. Приключенческий истерн о верных друзьях, поисках золота и коварном предателе, помноженный на великолепный актерский ансамбль, — "Свой среди чужих, чужой среди своих" не стареет и прекрасно воспринимается сегодняшним зрителем. В картине сразу сформировался творческий почерк Михалкова-режиссера: у него всегда действуют герои с очень четкой и обоснованной моралью. Но здесь у каждого своя правда — и у романтичного красноармейца Шилова (Юрии Богатырев), и у белогвардейца Лемке (Александр Кайдановский), и даже у разбойника Каюма, которого блестяще сыграл совсем молодой Константин Райкин.Самый лирический. "Неоконченная пьеса для механического пианино"Чеховские мотивы всегда были близки Михалкову — когда человеческая драма разворачивается на фоне бескрайнего русского пейзажа. Так и здесь — для режиссера важны не столько сюжет или актерские сверхзадачи, сколько возникающая на экране атмосфера дворянской усадьбы. Ну а финал с потрясающей сценой встречи рассвета точно должен войти во все учебники кинематографии.Самый народный. "Родня"Трогательная в своей простоте история о приехавшей в город деревенской женщине, о столкновении разных мировоззрений и ценностей. Сюжет из жизни обычных советских людей Михалков изложил просто и четко, без малейшего налета как фарса, так и типичного для отечественного кинематографа нравоучения. Ну а Нонна Мордюкова сыграла в этой картине, безусловно, одну из лучших своих ролей.Самый камерный. "Без свидетелей"Мастерство режиссера проявляется не только в масштабных, но и в камерных постановках, таких как, например, "Пять вечеров". Этот фильм все знают и любят, а хочется вспомнить менее известную ленту "Без свидетелей". В ней тоже действие происходит в одной квартире, между двумя людьми, но имена героев мы так и не узнаем… Он и Она, их многолетняя драма и сложные взаимоотношения, в основе которых, конечно же, настоящая любовь. Великолепная работа Михаила Ульянова и Ирины Купченко — и блестящая музыка Эдуарда Артемьева.Самый известный в мире. "Утомленные солнцем"Одна из главных работ Михалкова-режиссера, принесшая ему "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке (и множество других наград, включая Гран-при Каннского фестиваля). Очередная усадебная драма о любви, ненависти и мести, но помноженная на исторический контекст — с безжалостной точностью демонстрирующая и романтику, и ужасы предвоенного времени. Великолепная пикировка Олега Меньшикова и самого Михалкова, сыгравших двух главных героев, и ангельская красота маленькой Нади Михалковой — все это зритель не забудет никогда.5,5. "Отец" и "Мама"Документальная дилогия Никиты Михалкова о родителях — особняком в его фильмографии. Искренний рассказ о двух самых дорогих для него людях, сделанный с удивительной нежностью и потрясающей тактичностью. При этом порой в повествовании проступают и юмор, а иногда — и сыновья непокорность: талантливый сын великих родителей был совсем не идеальным мальчиком, и про это автор тоже рассказывает без стеснения. Искренний поклон и благодарность семье — в этом, пожалуй, и раскрывается настоящий Михалков. Человек, а не только режиссер.Пять ролейКоля ("Я шагаю по Москве")Романтичный молодой человек из фильма Георгия Данелии — простой и честный, открытый и веселый, идеальный портрет поколения 60-х. Глядя на Никиту Михалкова в этой роли, понимаешь, насколько он похож на Геннадия Шпаликова, сочинившего всю эту историю. Вчерашний школьник, которого окрыляют надежды, но, как мы понимаем, его впереди ждут тяжелые разочарования и наверняка трагическая судьба.Генри Баскервиль ("Собака Баскервилей")Рефлексирующий английский лорд превратился у режиссера Игоря Масленникова в жовиального помещика. Сэр Генри в отечественном "Шерлоке Холмсе" — образ скорее комический, но с собственной историей и даже — с яркой любовной драмой. Играет Баскервиля Михалков легко и непринужденно, демонстрируя все актерские достоинства, — он не боится быть ни смешным, ни нелепым, а когда нужно — показать и природную стать, и великолепную спортивную подготовку (все трюки в фильме Михалков исполнял сам).Паратов ("Жестокий романс")Эльдар Рязанов никого не видел в этой роли, кроме Михалкова, и предоставил ему полную актерскую свободу, позволив создать многомерный и сложный образ. В первой части фильма — это прогрессивный красавец-помещик с повадками шикующего барина, а во второй — повидавший мир и европеизировавшийся эстет, который проникновенно поет романс на стихи Киплинга. "Мохнатый шмель" с тех пор стал одной из его визитных карточек, оттеснив даже "Я иду, шагаю по Москве".Михалыч ("Жмурки")Никита Михалков, безусловно, украсил эту черную комедию Алексея Балабанова. С него в один момент слетел весь лоск, и перед нами возник настоящий провинциальный криминальный авторитет из 90-х с его малиновыми пиджаками, многочисленными наколками и природной хитростью. Фразы Михалыча мгновенно разлетелись на цитаты — от "Карачун тебе, Церетели" до "Мамка заругает!", что подтверждает еще раз: Балабанов стопроцентно "попал" — и с актером, и с образом.Пожарский ("Статский советник")Обаятельный злодей с сильной мотивацией и, по большому счету, внутренней правдой. Михалков играет чиновника с собственными представлениями о патриотизме, добре и зле, правде и лжи, человека бескомпромиссного и целеустремленного, не чурающегося даже того, чтобы ради своих целей пойти на сговор с террористами. Половина происходящего в кадре — импровизация Никиты Михалкова, которому режиссер Филипп Янковский тоже предоставил полную творческую свободу, и эти экранные проделки — истинное удовольствие для зрителя.5,5. Остап БендерНесыгранная роль. Леонид Гайдай хотел снять его в "Двенадцати стульях", и проба вышла великолепная, это был невероятный Бендер. Однако режиссер поставил условие, которое Михалков не стал выполнять: он наотрез отказался сбривать усы, заявив, что если мужчина уже их отпустил, то не сбреет никогда. В результате великого комбинатора сыграл Арчил Гомиашвили. Но, впрочем, можно надеяться, что появится сценарий о пожилом Остапе Бендере — и вот эта роль точно будет написана под Никиту Михалкова. Так что его новые режиссерские и актерские победы еще впереди.

https://ria.ru/20201008/mmkf-1578658994.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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